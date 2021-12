Montesinos (PP) pide al Gobierno que "asuma responsabilidades" ante la "gran mentira" de la factura de la luz

CHICLANA DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 17 (EUROPA PRESS)

El PP ha reactivado la campaña divulgativa en contra de "la subida de la luz y la gran mentira de Pedro Sánchez" con un primer acto celebrado este viernes en Chiclana (Cádiz) en el que ha participado el vicesecretario nacional de Comunicación, Pablo Montensinos, que ha puesto de manifiesto que "desde que Pedro Sánchez garantizó que bajaría el precio de la electricidad y que a final de año se pagaría lo mismo que en 2018, la luz no ha dejado de subir día tras día". Al respecto, se ha preguntado "si Sánchez, que pedía la dimisión de Rajoy cuando la factura subía un 8%, no va a hacer nada ahora que hay un récord diario en el precio de la luz y ha subido un 516%".

Según ha informado el PP en una nota, Montesinos se ha aseverado si "nadie tiene dignidad política en el Gobierno para pedir perdón y decir que han vuelto a mentir y las medidas que aprobaron no han aportado ninguna solución".

Así, ha puesto en evidencia que "Pedro Sánchez y el Gobierno están cada vez más alejados de los problemas reales de los ciudadanos, con la factura de la luz por las nubes, la cesta de la compra por las nubes, los carburante que suben todos los días..., ¿dónde está el presidente del Gobierno y sobre todo por qué no aporta ninguna solución?".

Frente a ello, ha explicado la propuesta del PP para reducir un 20% la factura de la luz "reduciendo y eliminando impuestos y quitando todos los costes no energéticos del precio de la energía, algo que se lleva pidiendo meses y Pedro Sánchez siempre ha contestado con el no es no".

Igualmente, ha denunciado que el PP ha llevado al Ayuntamiento de Chiclana dos mociones para pedir medidas frente a la subida del precio de la luz y el alcalde y el PSOE han votado en contra de ello. "Aquí todos se han retratado y queda claro que el PSOE y la izquierda están, con Pedro Sánchez, con la gran mentira de la bajada del precio de la luz".

Para Montesinos "los ciudadanos están hartos de tanta mentira e ineficacia del Gobierno" por lo que ha pedido a Pedro Sánchez que "deje el búnker de la Moncloa, baje del Falcon y se venga a dar un paseo a Chiclana, a escuchar y ver lo que realmente preocupa a la gente".

"Si no quiere o no sabe dar solución a los problemas de los españoles, que pulse el botón rojo de las elecciones generales y los gaditanos le van a enseñar la puerta de salir de la Moncloa", ha asegurado Montesinos.

Al acto desarrollado en Chiclana de la Frontera también han asistido el presidente provincial del PP de Cádiz, Bruno García, y la presidenta local Ascensión Hita.

García, ha defendido que "el PP está en la calle, siendo voz de los ciudadanos y abordando los temas que afectan a las personas como es el de la subida del precio de la luz" y ha adelantado que "esta campaña se llevará a todos los municipios de la provincia en las próximas semanas".

En otro orden de cosas, la presidenta local del PP de Chiclana, Ascención Hita, también ha dado a conocer la campaña local "La Voz de tu Ayuntamiento" a través de la cual se pone a disposición de los ciudadanos un número de teléfono para que hagan llegar sus inquietudes, problemas o propuestas para dar traslado de ella y ser su voz en el Ayuntamiento "que es la mejor manera de buscar soluciones a sus problemas".