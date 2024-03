Montserrat dice que el PP será la "pesadilla" de Sánchez, que "ha apretado el botón de autodestrucción política"

Advierte de que "el nacionalismo contamina ambiente político y económico" y afirma que los socialistas "llevan la mentira en su ADN"

SAN SEBASTIÁN, 16 (EUROPA PRESS)

La eurodiputada del PP Dolors Montserrat ha advertido de que su partido va a ser la "pesadilla" en Europa del presidente del Gobierno central, el socialista Pedro Sánchez, que ha apretado el botón de la autodestrucción política" en la Unión Europea con la amnistía. Además, ha defendido los "principios firmes e ideas claras" de un PP que "construye puentes" mientras que el nacionalismo "contamina" el ambiente político y económico y los socialistas son "unos mentirosos".

En la clausura de una jornada con eurodiputados organizada por el PP en San Sebastián, Montserrat se ha referido a la Ley de Amnistía aprobada esta semana que, a su juicio, supone "la condena" en Europa del presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, que "ha apretado el botón de autodestrucción política en la Unión Europea (UE)".

Tras señalar que en la UE el "relato de reencuentro pacífico y concordia" de Sánchez "ya no cuela", ha criticado a un presidente "sin principios ni escrúpulos, que ha borrado la justicia y gravísimos delitos que en Europa no solo preocupan, sino que son inadmisibles". "Sánchez tiene un problema y se llama Partido Popular", ha afirmado.

En este contexto, ha advertido de que el PP va a ser "su peor pesadilla en Europa, denunciando su atropello a la igualdad y su corrupta amnistía para aguantar agonizando unos meses más en el sillón de la Moncloa".

Además, ha pedido a la gente que no se "desanime" porque el PP "no solo sirve de contrapeso de los atropellos de Sánchez y denuncia permanente de sus escándalos, sino que además trabaja para que nuestras comunidades autónomas crezcan, sean competitivas, tengamos más oportunidades". "Somos responsabilidad, pero también somos gestión", ha finalizado.

Por otra parte, Montserrat ha subrayado que el PP "sabe gobernar para todos" y es "un partido de principios firmes e ideas claras", que "defendió la libertad y la democracia cuando más eran amenazadas".

La eurodiputada ha advertido de que "el nacionalismo contamina el ambiente político y también el ambiente económico", porque "busca la confrontación permanente y un falso culpable de su pésima gestión". Además, ha denunciado que en Euskadi el PNV "se ha convertido en la muleta ridícula" del PSE-EE, hasta tal punto que "Bildu, blanqueado por el PSOE, puede acabar ganándole".

A su juicio, los jeltzales son "la bisagra de un socialismo que ha impulsado a Bildu" y así sostienen a un gobierno de PSOE y Sumar "rodeado de corrupción". En cuanto a los socialistas, ha censurado que "mienten más que hablan" y mientras que el PP "nunca jamás va a cruzar la línea roja" y "dar el gobierno a Bildu", en el PSOE "borran de un plumazo las líneas rojas".

"Esta es la verdad, no iban a pactar con Bildu y no iban a entregarles Pamplona y ahí está lo que ha hecho el Partido Socialista", ha recordado, para añadir que "no cuela", por "muy indignado" que se muestre el secretario general del PSE-EE y candidato socialista a lehendakari, Eneko Andueza, "cada vez que escucha que el PSOE dará el poder a Bildu".

"MENTIROSOS"

A su juicio, los socialistas son "unos mentirosos y, si los números dan, van a pactar con Bildu". "Llevan la mentira en su ADN", ha incidido.

En este contexto, ha señalado que en Euskadi "la única opción, el único voto útil, es el del PP". "Cada voto del Partido Popular en las elecciones vascas servirá para restar fuerza y posibilidades a la ecuación Bildu-PSOE, pero también a la ecuación Bildu-PNV", ha advertido.

Montserrat ha defendido que "es el momento de tener en Euskadi un gobierno de verdad, de todos", que "no compita con el independentismo catalán para ser más independentistas que ellos", sino que lo haga con las regiones europeas para "crecer, crear empleos, ser competitivos, atraer talento" y ha apuntado que "eso solo pasa por el PP", que es "el partido de la responsabilidad".

Como ejemplo de ello ha citado que esta misma semana mientras quienes se dicen "el gobierno de la gente" estaban "negociando y votando la amnistía", los 'populares' estaban "defendiendo en el Congreso de los Diputados una Ley sobre la enfermedad ELA para miles de pacientes que quieren vivir y hacerlo dignamente". "Somos ese partido que defendemos el Estado de Derecho, la Libertad y la Igualdad pero también ponemos las soluciones a los problemas reales de la gente", ha asegurado.