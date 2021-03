Montserrat Martí, nuevas y cariñosas palabras de apoyo a Plácido Domingo

MADRID, 24 (CHANCE)

Casi tres años después del fallecimiento de Montserrat Caballé, su hija Montserrat Martí ha presentado en Madrid el disco protagonizado por su madre "The island of Christianity: Armenia & Artsakh", primero que se edita con carácter póstumo de la soprano más importante de la historia de nuestro país.

Un proyecto que nació en el año 2013, en el primer viaje de la cantante de ópera a Armenia, donde visitó las iglesias cuna del cristianismo en esa isla pese a que los médicos lo desaconsejaban. "Fue en un momento en el que no le dejaban viajar, acababa de salir del hospital de un ictus bastante complicado y le prohibieron volar y mucho menos un ajetreo de conciertos en un país con cierta altitud. Ella enseguida dijo que el médico puede decir lo que quiera, pero voy a Armenia", ha desvelado su hija, asegurando que "mi madre siempre ha sido una persona que tenía una mala salud de hierro y una voluntad además impresionante, eso lo quiso disfrutar y lo gozó".

El vídeo del día Las pernoctaciones hoteleras profundizan su caída hasta el 86,5%

Con una trayectoria espectacular que la llevó a cantar en buena parte del planeta, Monsterrat desvela que su madre se quedó con ganas de actuar en un lugar muy especial: "Cuando estaba en el hospital, antes de fallecer, ella decía yo tengo que ir a Dubai... Ella tenía la voluntad, hubiese sido capaz de hacerlo. Ella se apuntaba a un bombardeo. Por muchos años que tengas o por muchas experiencias la ilusión y la curiosidad es algo que no se debe perder nunca, mantiene siempre el alma joven. Ha sido siempre una lección de vida y de mujer".

Emocionada, Montserrat Martí revela como era la soprano como abuela: "Era maravillosa. Se entendía muy bien con mi hija, son muy iguales en personalidad. Por ejemplo, la otra abuela es más activa, mi madre ya era mayor, vivió hasta los 7 años de mi hija, iba más despacito, en la cama, en casa, pero en cuanto la veía le daba la muleta para ir a caminar. Se reían mucho. A ella le divertían mucho los viajes con mi madre, la veía en casa como la abuelita y luego la veía transformada. La disfrutó siete años, la única nieta".

Amiga de Plácido Domingo, la soprano no ha dudado en mostrar su apoyo una vez más al tenor tras las acusaciones de presunto abuso sexual: "Si no viene a España es porque aquí no le querrán. Me parece mal porque para mí siempre ha sido un caballero y un señor. Hay muchos sitios en el mundo donde todavía se le quiere y donde le quieren escuchar. Aquí nos lo perdemos. Es una gran voz y un gran artista".

"Yo lo conozco desde chiquitina, ha sido como un tío para mí, yo solo he oído cosas buenas de él en casa. Mamá y el trabajaron muchísimos años juntos, mi padre, todos. Fue artista de la agencia de Carlos, de mi tío, sí que es verdad que yo creo que era al revés, se las ha tenido que sacar de encima. Una persona con carisma, con fama, les pasa a los deportistas, a todo el mundo, no digo que alguien no se haya podido sentir ofendido o acosado, pero sinceramente creo que, si ha sucedido así, no pienso que fuera la intención de hacer daño. A lo mejor era la manera de expresarse de él. Yo siempre he visto un caballero y un señor con nosotros, no puedo decir otra cosa. Me sabe mal, no menosprecio los comentarios de nadie pero es lo que yo he conocido y quiero hablar de lo que conozco no de lo que no conozco", ha concluido Montserrat.

?

?