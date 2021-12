Los Morancos no piensan retirarse

MADRID, 12 (CHANCE)

Como no podía ser de otra manera, los Morancos han estado en los Premios José María Forqué y lo cierto es que siempre es un placer poder hablar con ellos de la actualidad, también de su vida profesional, ya que son muchos los años que llevan haciendo reír a la gente que les sigue desde sus inicios.

César y Jorge Cadaval, felices y orgullosos de estar en estos premios: "Venimos a dar nuestro trocito de humor dentro de la gala, nos llamaron y nos dio mucha ilusión". Los dos hermanos echan la vista atrás y son muchos los años que llevan entreteniendo a la gente que les sigue allá donde vayan: "42 años ya y retirarnos no porque estamos tan felices, disfrutando en los escenarios".

En cuanto a qué significa para ellos el humor, aseguran que: "Yo creo que el humor tiene que estar muy presente siempre en la vida, sea en este o en otro momento, el humor agranda el corazón siempre. Siempre hay que tener buen sentido del humor y saber reírse de uno mismo".

César Cadaval nos explica que ha llamado a Bertín Osborne para darle la enhorabuena, pero no ha conseguido hablar con él, pero se alegra mucho por esta noticia: "Sí, hay que darle la enhorabuena, le tengo que llamar porque no le ha llamado todavía, bueno le he llamado, pero estaría ocupado".

Sobre la muerte de Manolo Santana, Jorge no duda en mandar un fuerte abrazo a toda la familia: "Sí, hay que darle la enhorabuena, le tengo que llamar porque no le ha llamado todavía, bueno le he llamado, pero estaría ocupado" ya que le conocían personalmente: "Tuvimos la suerte de conocerlo y además de ser un gran tenista, era una gran persona".

Tras el susto que tuvo hace unos meses Jorge Cadaval, nos confirma que está totalmente recuperado: "Me operaron, pero estoy fantásticamente bien para dar mucha guerra, fue una piedra en la uretra, pero totalmente recuperado, fue un coñazo".