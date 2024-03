Morant se conjura para arrebatar la Generalitat al "peor PP de España": "Voy a salir a tumbarlos y a ganarlos"

BENICÀSSIM, 24 (EUROPA PRESS)

La nueva líder del PSPV, Diana Morant, se ha mostrado convencida de que en las elecciones autonómicas de 2027 será "la primera mujer presidenta de la Generalitat", para lo que ha llamado a los socialistas a "conquistar de nuevo el Palau para los valencianos" frente al Consell que comparte "el peor PP de España", el PPCV, con Vox.

"Voy a salir a tumbarlos y a ganarlos. En 2027 tendremos a la primera mujer presidenta de la Generalitat Valenciana", ha manifestado en la clausura del congreso extraordinario del PSPV en Benicàssim (Castellón), un día después de ser proclamada secretaria general.

Arropada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la también ministra de Ciencia ha defendido que el PSPV debe ser el "dique de contención clarísimo" a las políticas del Consell que preside Carlos Mazón y que, según ha criticado, en ocho meses "no ha hecho nada bueno".

Morant ha agradecido a Sánchez el apoyo diario a la Comunitat Valenciana desde el Gobierno. "Simbolizas como nadie lo que nos gustaría tener en la Comunitat Valenciana y lo que nos merecemos, por eso aquí te votamos y te hicimos presidente", ha subrayado la líder del PSPV, quien ha dicho que "hoy comienza el camino a la recuperación de la dignidad en la Comunitat Valenciana". "Para recorrerlo no hay mejor ejemplo que tu fortaleza, ante tanta ignominia, mentira y odio que tienes que soportar cada día", ha añadido dirigiéndose a Pedro Sánchez.

"El camino no será fácil en la Comunitat Valenciana porque no lo es donde gobernamos, ya que la derecha y ultraderecha exprimen las herramientas democráticas para bloquear los avances de los derechos que impulsamos los socialistas y vemos cómo mueven todas las palancas para intentar tumbar al gobierno más digno de la historia del país. Es una ola que tiene contagiada a la derecha del país, que golpea todos los días sobre nuestro presidente", ha destacado la también titular de Ciencia.

A SÁNCHEZ: "NO ESTÁS SOLO"

Así, ha lamentado el "ataque constante" hacia el presidente del Gobierno. "Te deshumanizan, te convierten en el objetivo a batir, pero no atacan al presidente del Gobierno ni a Pedro, sino al secretario general de los socialistas porque no nos quieren en el gobierno", ha apuntado la líder del PSPV, quien ha indicado al presidente del Gobierno que "no está solo".

Respecto a la nueva Ejecutiva del PSPV, Morant ha señalado que se ha formado "un gran equipo, lleno de talento, de energía y que llenará de esperanza el vacío que hay en la sociedad valenciana, frente al gobierno más reaccionario de la historia que ha tenido nunca la Comunitat Valenciana". Según ha dicho, esta Ejecutiva es "la imagen de que el PSOE está preparado, fuerte, unido y cohesionado y que siempre estará ahí para atender las necesidades de los valencianos y siempre dará la cara".

"Estamos preparados y vamos a conformar la alternativa que necesitan nuestros ciudadanos, esa mayoría que vuelva a ganar en la Comunitat Valenciana", ha apuntado la nueva secretaria general de los socialistas valencianos.

Morant ha tenido palabras de agradecimiento al secretario general saliente del PSPV, Ximo Puig. "Siempre serás nuestro 'molt honorable president', bueno, honesto y trabajador, que ha mejorado la vida de los valencianos en todos los sentidos. Gracias por entregar un legado que nunca se borrará de nuestras vidas por mucho que se empeñen PP y VOX", ha manifestado.

Así mismo, Morant ha afirmado que ser la primera mujer secretaria general del PSPV es "mucho más que una responsabilidad, es un orgullo representar a todos los militantes socialistas valencianos", y ha recordado la frase del poeta Vicent Andrés Estellés 'ací em parirem i ací estic', al que -según ha dicho- "persigue derecha y ultraderecha", en referencia al rechazo en Les Corts de PP y VOX a declarar 2024 como año Estellés con motivo del centenario de su nacimiento.

"Estamos para luchar contra las mentiras, la desinformación y el negacionismo, que, llevado a su extremo, niega la violencia de género o el cambio climático y pone en peligro nuestras vidas, y no lo vamos a permitir", ha apuntado Morant, quien ha añadido que esos derechos y libertades son las que definen la acción política del PSOE. "No permitiremos que derecha y ultraderecha hurten estos derechos a la sociedad y plantaremos cara más unidos que nunca", ha agregado.

REIVINDICA A LERMA Y PUIG

Ha reivindicado a los expresidentes socialistas de la Generalitat Joan Lerma y Ximo Puig "porque quiero y puedo" porque "ellos -PP- no pueden reivindicar a los suyos, a Zaplana, Camps y Olivas, porque los tres están manchados por la corrupción, la mala gestión y falta de dignidad llevada al gobierno de Generalitat Valenciana". "No somos iguales ni presentamos las mismas credenciales aquellos que son juzgados por corrupción y aquellos que les echamos de las instituciones", ha resaltado.

Morant también ha criticado que este jueves, "coincidiendo con el día en que se sentaban en el banquillo de los acusados por corrupción Zaplana y Olivas" el PP y VOX presentaran la "contrarreforma más retrógrada que ha tenido nunca la Comunitat Valenciana. Estamos ante el peor PP de España", en referencia a la presentación por parte de PP y VOX de cinco leyes, "de las que una pone en valor la dictadura franquista que disfrazan como ley de concordia, impulsada por el vicepresidente que dice que está orgulloso de los nietos que ganaron la guerra. Pues nosotros estamos orgullosos de los nietos que perdieron la guerra", ha apuntado Morant ante el aplauso de los asistentes que se han levantado de sus asientos.

La secretaria general del PSPV también se ha referido a ley propuesta por el Gobierno valenciano que "ataca la pluralidad y con la que pretenden sacar el valenciano de las escuelas". "Vamos a defender la ley de enseñanza y uso del valenciano que permitió que vuestra generación pueda escribir y leer en su lengua", ha reseñado.

Morant, además, ha denunciado que PP y VOX pretenden "controlar la televisión pública valenciana, en la que se dejará de hablar mayoritariamente en valenciano", y ha indicado que hay otra ley propuesta que es "especialmente peligrosa, ya que suprime los controles de la corrupción, para impedir a los valencianos que conozcamos la agenda de nuestros representantes", en relación a los cambios registrados en materia de transparencia.

Respecto a la gestión de Carlos Mazón al frente de la Generalitat, Diana Morant ha asegurado que no ha hecho "nada bueno", sino "recortar y hacernos retroceder". "No tenemos a un presidente de la Generalitat Valenciana, sino a un jefe de oposición a Sánchez en la Comunitat Valenciana", ha añadido.

"Aquí están recortando servicios públicos, bajando los impuestos a los que más tienen y emprobreciendo la vida de los valencianos, Eliminan todos los avances del gobierno del Botànic porque su proyecto es hacernos retroceder", ha lamentado Morant.

"El PSOE es el que más entiende de España, la plural, la diversa, que es sinónimo de riqueza, y nunca ha estado mejor representada que contigo Pedro. Nuestro destino es recuperar la Comunitat Valenciana para que la administración vuelva a trabajar por los ciudadanos. Tenemos una cita en 2027 para conquistar de nuevo el Palau de la Generalitat para los valencianos a través del PSOE", ha subrayado.

"Voy a salir a tumbar y a ganar a la derecha y a la ultraderecha, y tendremos a la primera presidenta mujer en la Comunitat Valenciana", ha concluido.