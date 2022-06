Morant: Contémosle a la gente que el PSOE está "centrado en las soluciones" y la derecha "en debates estériles"

Las Juventudes Socialistas reivindican a Juan Espadas como presidente de la Junta para que los jóvenes tengan futuro

MÁLAGA, 11 (EUROPA PRESS)

La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, ha participado este sábado en el Comité Federal de las Juventudes Socialistas de España (JSE), donde ha pedido contar a la gente "lo que está haciendo el PSOE", que es "gobernar y poner soluciones de presente y futuro", y lo que está haciendo la derecha con "la estrategia" de las encuestas y las elecciones que generan "debates estériles".

"Contémosle a la gente lo que está haciendo el PSOE, centrado en las soluciones, y no nos perdamos en los debates estériles de la derecha con las encuestas y continuas elecciones", ha pedido la ministra, que ha señalado que ahora "hay que ayudar a los compañeros a reconquistar Andalucía".

De este modo ha reivindicado que "no todos los políticos somos iguales ni todas las políticas causan lo mismo" para defender que en las elecciones del 19 de junio al Parlamento andaluz hay dos opciones "que nos llevan a caminos absolutamente distintos": El camino de la izquierda, que Morant ha defendido como el de la igualdad, y el de la derecha, sumido en la falta de oportunidades; "y eso es lo que tenemos que contar a la gente", ha recalcado.

Así, la ministra ha recordado que viene de una familia de "criados" y que el socialismo lo ha vivido con los referentes femeninos de su casa, quienes no tuvieron las mismas oportunidades que ella porque "vivieron en una etapa oscurísima en nuestro país, que es lo que algunos añoran y a donde nos quieren llevar algunos". Su paso por la Universidad fue para su madre "gracias al socialismo y gracias al gobierno de Felipe González. Por eso yo soy socialista, porque no puedo ser otra cosa, y eso hay que decirlo: No todos los políticos somos iguales", ha reivindicado.

Con ello, ha defendido que las políticas de izquierda "son las que diseñamos personas de izquierdas porque tenemos ese origen humilde y porque trabajamos por los derechos de las personas y porque para nosotros ya no hay clases sociales". "Aquellos que quieren que sus trabajadores no puedan comer en el mismo restaurante que ellos --ha añadido--, esa gente tiene la batalla perdida porque vamos a volver a ganar los socialistas para garantizar que todo el mundo tenga derechos y una igualdad de oportunidades en nuestro país".

De hecho, ha apuntado a que el Gobierno de Pedro Sánchez está encaminado a poner soluciones a "las desigualdades de origen y a las económicas de cuna", con leyes "transformadoras" que pongan a los jóvenes "como eje central", ha dicho, poniendo como ejemplo el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

De él ha destacado que busca la igualdad de género, porque "somos el partido del feminismo, porque todos defendemos la igualdad, lo llevamos en el AND y porque no habrá una democracia válida si no luchamos con todas nuestras fuerzas contra la violencia de género", ha sentenciado, alertando de que "hay algunos que nos quieren llevar al pasado, que retrocedamos en los derechos que tenemos las mujeres a ser libres y a no sentirnos amenazadas por nuestra vida, y no lo vamos a consentir".

Por contra, Morant se ha referido a la derecha, con un partido político, Vox, que es "una amenaza, pero no es nueva, ya existía dentro del PP. Ahora se presentan con marcas diferentes pero, como habéis visto, confluyen, se suman y gobiernan muy cómodamente". Frente a esto, ha defendido al PSOE como "los únicos que le podemos hacer frente a la derecha y a la ultraderecha, pero con argumentos y destapando lo que significa Vox", ha relatado, poniendo un cordón sanitario para la formación verde y no que "el PP le está abriendo la puerta de las instituciones".

Así, ha dicho que las elecciones andaluzas son "una estrategia de la derecha", asegurando que ni Andalucía, ni Castilla y León, ni Madrid "necesitaban elecciones". "Ellos están continuamente situando en el pensamiento colectivo, en el estado emocional de la ciudadanía, que vivimos en un continuo momento de inestabilidad, de cambios de gobierno, que no estamos en una legislatura válida, que tenemos que estar siempre pendientes de las encuestas", ha dicho la ministra.

Por eso, ha pedido que en la campaña al 19J "contemos que está haciendo el PSOE, centrado en gobernar y dar las soluciones, y no nos perdamos en los debates estériles de la derecha con las encuestas y continuas elecciones". "Ahora hay que ayudar a los compañeros a reconquistar Andalucía, y luego ganar en todos los pueblos y en todas las comunidades autónomas", ha concluido.

JUAN ESPADAS Y LOS JÓVENES

En el acto de apertura del Comité Federal de las Juventudes Socialistas de España también ha intervenido el secretario general de JSE, Víctor Camino, quien ha asegurado que "el cambio en Andalucía llegará de la mano de la juventud" y el 19J "ganarán todos aquellos que salieron aquel 28F para convertir a esta tierra en lo que es. Decir sí al socialismo es decir sí al Estado del Bienestar", ha recalcado.

De este modo Camino ha señalado que este encuentro es "un sí a Andalucía, un sí al socialismo y un sí a Juan Espadas", y un "no a los radicalismos, al ruido y al debate". Así, frente a "la bandera de la derecha de la desigualdad, los servicios sociales privados y la bandera pirata", ha defendido las propuestas del candidato socialista a la Junta de Andalucía, haciendo especial hincapié en las políticas para los jóvenes.

En este punto, ha recordado que "hay un Gobierno trabajando por la gente joven" y ha informado de que JSE va a pedir la creación de un Comisionado de la Juventud "para que haya una perspectiva joven en todo el Gobierno de España", ha concluido.

Por su parte, el secretario general del PSOE de Málaga, Daniel Pérez, se ha referido a la gran movilización lograda en la mañana de este sábado en Cártama, con un mitin de Pedro Sánchez y Juan Espadas. "La juventud ha logrado una gran movilización y esa juventud es la que logrará que Juan Espadas sea el próximo presidente de la Junta", ha dicho.