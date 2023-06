Morant dice que "da igual" que el PP asuma igualdad "si se vende a los postulados de la extrema derecha"

Reprocha al PP su recurso contra la ley Trans y les afea su "doble discurso" contra el aborto

VALENCIA, 29 (EUROPA PRESS)

La ministra de Ciencia y cabeza de lista del PSPV a las elecciones del 23J por Valencia, Diana Morant, ha afirmado que "da igual" que el PP y su líder Alberto Núñez Feijóo quieran asumir la cartera de Igualdad "si lo que van a hacer es venderse a los postulados de la extrema derecha".

Así se ha pronunciado la ministra en declaraciones este jueves en València tras los anuncios del líder 'popular' y del presidente del PPCV, Carlos Mazón, de que quieren asumir las políticas de igualdad. "La derecha se ha ultraderechizado", ha aseverado.

Para Morant, "tanto monta, monta tanto" porque "siempre han estado ahí": "Vox viene del PP y el PP está volviendo a Vox", ha señalado. En este sentido, ha subrayado que "salen a parar la expansión de los gobiernos de derecha y ultraderecha y las políticas retrógradas".

Así, se ha mostrado segura de que Feijóo "no va a gobernar España" y ha lamentado que "en 20 días hemos retrocedido 20 años en la Comunitat Valenciana" en materia social. "El PP siempre actúa contra los derechos sociales de la ciudadanía, cada vez que una norma hace avanzar los derechos de las mujeres o las personas LGTBI la recurren a los juzgados para tumbarla", ha señalado.

Por otra parte, Morant ha defendido que la Ley Trans no requiere ninguna "cirugía irreversible" y ha argumentado que "permite que una persona decida cuál es su género y no lo tenga que decidir otro". "La autodeterminación no es ninguna cirugía", ha añadido.

Además, ha reprochado al PP su recurso contra la Ley Trans al Tribunal Constitucional, publicado ayer, Día del Orgullo, en el BOE; y su "doble discurso" sobre el aborto. De hecho, ha reprochado a Feijóo su idea de un "comité de ética que decida en última instancia si una mujer puede abortar o no".