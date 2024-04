Moratinos respalda a Sánchez y apoya su intención de reconocer a Palestina para que esté en igualdad con Israel

El exministro niega ningún cambio respecto al Sáhara y reivindica que la relación con Marruecos es "vital"

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El exministro de Asuntos Exteriores Miguel Ángel Moratinos ha ofrecido este viernes su respaldo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante las circunstancias que le han llevado a tomarse un periodo de reflexión antes de decidir si dimite, y también respecto a su intención de reconocer al Estado palestino y su política hacia Marruecos.

"La democracia hay que defenderla todos los días, hay que establecer el respeto y no nos podemos dejar llevar por los discursos de odio", ha señalado Moratinos, actual Alto Representante para la Alianza de Civilizaciones de la ONU, subrayando que precisamente uno de los cometidos de esta iniciativa que planteó el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero es contener el "sectarismo" y la "incapacidad de reconocer al otro" mediante el diálogo.

En cuanto a la situación actual en España, ha añadido en un desayuno organizado por Nueva Economía Fórum, ha dicho que espera que "la confianza y el compromiso que todos tenemos con el presidente del Gobierno" le permita "salir adelante" y que se puedan seguir realizando "grandes avances y grandes decisiones" en materia de política exterior.

Moratinos, gran conocedor de Oriente Próximo donde fue enviado especial de la UE, ha citado en particular la intención del Gobierno de reconocer próximamente a Palestina como Estado, que ha respaldado con contundencia.

Frente a quienes dicen que a los palestinos hay que "darles un horizonte político", el exministro ha replicado que "el horizonte es lo que nunca alcanzas".

"Lo que le tenemos que dar es el Estado palestino", ha incidido, subrayando que por ello las declaraciones de Sánchez y del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, presente en el acto, en este sentido "son acertadísimas, porque dicen que es ahora".

PALESTINA NO VA A DESAPARECER

"Palestina existe ahora y no va a desaparecer, por lo tanto pongamos a los dos estados en igualdad de condiciones, que negocien, como todo estado, las fronteras, los asentamientos, Jerusalén, la seguridad, pero en pie de igualdad", ha defendido, pidiendo que no caer "en la trampa del no reconocimiento".

Al hilo, ante quienes sostienen que ese estado no tiene fronteras, ha explicado que tampoco Israel tiene fronteras. "¿Es que Israel tiene fronteras?", ha preguntado, incidiendo en que en su Constitución no figuran y eso no impide que se le reconozca como Estado.

Por lo tanto, "se trata de ayudar a las dos partes, como está haciendo el Gobierno" español, ha insistido, subrayando de que de lo que se trata en último término es de "la reconciliación, la paz y la seguridad para ambas partes".

Moratinos también ha respaldado la política del Gobierno respecto a Marruecos y ha negado que con su respaldo al plan de autonomía marroquí para el Sáhara hubiera ningún giro. "Me siento muy orgulloso de que el Gobierno español haya tomado esa decisión", ha dicho, explicando que ya en época del Gobierno de Zapatero España respaldó el plan de autonomía a través de varias resoluciones de la ONU.

"Pero la gente no tiene memoria, o la gente no lee, o lee muy poco, lee con un prisma equivocado", ha lamentado, poniendo el acento que además de respaldar el plan de autonomía --que Sánchez tildó en su carta a Mohamed VI como "la base más seria, creíble y realista" para resolver el conflicto del Sáhara--, el Gobierno dice a renglón seguido que es "dentro del marco de Naciones Unidas, donde se encuentre una solución política, justa y mutualmente aceptable".

MARRUECOS ES VITAL PARA ESPAÑA

Así las cosas, ha reivindicado que la relación con Marruecos no solo es "esencial" sino "vital" en el siglo XXI porque en él y en España está el "centro de gravedad" de lo que ha definido como la "vertical" entre África, el Mediterráneo y Europa que será la que defina este siglo.

"Para nosotros la relación con Marruecos no es que sea una relación de vecindad, es más que eso, es una relación estratégica", ha abundado, en presencia también de la embajadora marroquí, Karima Benyaich, elogiando la decisión conjunta con Portugal de celebrar el Mundial de Fútbol de 2030.

Eso no significa, ha añadido, que no se vayan a defender los derechos de los saharuis lo que pasa, según él, "democratizar el Sáhara también". "Hay que dejar que los saharauis se expresen por sí mismos". "Tenemos que trabajar en ese sentido y creo que el Gobierno ha acertado y les feliito por ello", ha remachado.

Moratinos ha tenido palabras de elogio para Zapatero, que ha sido el encargado de presentarle. Así, ha reivindicado "la valentía, el coraje, la visión de futuro" que tuvo al ordenar retirar las tropas españolas de Irak tras llegar a La Moncloa.

Según ha recordado, esa fue precisamente la "primera patata caliente" con la que tuvo que lidiar como ministro. "Qué orgulloso de que fue una decisión justa, legítima, acertada, visionaria", ha añadido.