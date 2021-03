Moreno advierte de que "necesitamos un cambio en el Gobierno central": "No está entendiendo lo que es Andalucía"

Incide en Casado para "liderar ese cambio político" en el país y asegura que Andalucía "vamos a trabajar con toda la fortaleza"

MÁLAGA, 7 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, ha asegurado que "necesitamos un cambio en el Gobierno de España", ya que, ha advertido, el Ejecutivo central "no está entendiendo lo que es Andalucía, que España no sale adelante si no sale Andalucía adelante".

Moreno, que ha participado en el XIII Congreso Provincial del PP de Málaga, ha incidido en que el Ejecutivo "no entiende que la comunidad más poblada, donde más españoles vivimos, necesita del cariño, del apoyo y respaldo del Gobierno de todos los españoles".

"Un Gobierno que lejos de ser equitativo con los intereses de Andalucía", ha continuado el también presidente de la Junta, "resulta muchas veces cicatero y arbitrario a la hora de tomar decisiones y repartir recursos que necesitamos y merecemos los andaluces".

Por ello, ha dicho, "necesitamos un cambio" y que "Pablo Casado --líder del PP-- pueda liderar ese cambio político en España".

A su juicio, "necesitamos un nuevo Gobierno, con un político joven, como es Pablo, con ganas, con ilusión, con proyecto por delante y dispuesto a poner el país donde nos lo merecemos todos los españoles".

Así, ha dejado claro que, desde Andalucía, "vamos a trabajar, como lo hemos hecho siempre, con toda la fortaleza, con toda nuestra capacidad y talento para hacer posible ese cambio que a Andalucía también le vendría bien de la mano de Pablo Casado".

Por último, tras recordar el cambio en Andalucía, ha pedido "volver a soñar de que podemos, no solo seguir cambiando Andalucía, Málaga, también España".

"Hagámoslo como lo hemos hecho hasta ahora, desde la fortaleza de este gran partido que es PP de Málaga y Andalucía, peleando, luchando, como lo hacemos los malagueños, siempre con diálogo, capacidad de entendimiento, dispuestos a dar lo mejor de nosotros mismos y anteponiendo siempre el interés de los ciudadanos al del particular o del partido", ha concluido.