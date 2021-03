Moreno afea que Sánchez lleve "semanas trabajando en urdir" mociones de censura: "Ahora toca estabilidad y no división"

SEVILLA, 11 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha criticado este jueves que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lleve "semanas trabajando en urdir" mociones de censura en comunidades como Murcia, Madrid, Castilla León "o incluso Andalucía" en plena pandemia del coronavirus y ha defendido que "ahora lo que toca es estabilidad" para recuperar España y Andalucía "lo antes posible" y no es "momento de divisiones".

Moreno se ha pronunciado de este modo en los pasillos del Parlamento andaluz tras la sesión de control al gobierno al ser preguntado por los periodistas sobre la situación política generada por la moción de censura de Ciudadanos (Cs) y PSOE en Murcia y el adelanto de las elecciones autonómicas en Madrid decidido por Isabel Díaz Ayuso.

El vídeo del día Hacienda censura la conducta del Rey emérito

"Cuando el presidente del Gobierno en vez de estar en Moncloa pendiente de la pandemia y pendiente de la recuperación económica y social, está en Ferraz pendiente de hacer mociones de censura, evidentemente tenemos un problema en nuestro país", ha asegurado el jefe del Ejecutivo andaluz, que se ha mostrado convencido de que "lo que toca ahora es estabilidad y trabajar para recuperar España y Andalucía lo antes posible".

En su opinión, "desde luego lo que no toca es estar urdiendo mociones de censura como han estado el PSOE y el señor Sánchez, es una gravísima irresponsabilidad por parte del señor Sánchez y del PSOE que hayan estado prácticamente, según hemos sabido, semanas sólo exclusivamente trabajando en urdir mociones de censura en comunidades como Murcia, Madrid, Castilla León o incluso Andalucía". "Me parece un gravísimo error", ha recalcado.

El tiempo de hoy

Preguntado por la posible incidencia del nuevo escenario político en la estabilidad del Gobierno andaluz de PP y Cs, Moreno ha sido tajante. "Si usted pregunta ahora a un ciudadano medio, lo que quiere es que sus representantes estemos trabajando en beneficio de ellos para intentar salir cuanto antes de esta crisis sanitaria, económica y social. Y lo que no quiere son broncas políticas y, sobre todo, lo que no quieren son divisiones. Ahora no es el momento de divisiones. En Andalucía hay un Gobierno sólido y estable que tiene vocación de acabar la legislatura", ha recalcado en línea con lo expresado en la comparecencia pública de este miércoles junto al vicepresidente de la Junta y líder de Cs en la comunidad, Juan Marín.

"Vamos a hacer lo imposible para que cumplamos los cuatro años de legislatura y, sobre todo, para que cuando termine esta legislatura podamos pasar página a la pandemia y a la crisis económica y social", ha concluido el presidente de la Junta.