Moreno afirma que Feijóo se vio en el debate como un presidente de Gobierno y ve más cerca "mayoría amplia" de PP

CÁDIZ, 11 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP andaluz y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha manifestado este martes que Alberto Núñez Feijóo fue visto por los españoles en el 'cara a cara' con Pedro Sánchez como un "presidente del Gobierno", frente a un candidato "desesperado", y se ha mostrado convencido de que está más cerca una "mayoría amplia" del Partido Popular en las elecciones generales del 23 de julio.

En un acto público en Cádiz con motivo de la campaña electoral, en el que también ha intervenido el candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, Moreno ha indicado que el líder popular "ganó" claramente el debate y se vio que sólo había "un presidente, en el lenguaje corporal y verbal".

"Anoche fue muy clarificador: Vimos a un candidato desesperado frente a un presidente del Gobierno", ha indicado Moreno, quien ha añadido que a Pedro Sánchez no le sirvió "de nada" haber estado varios días dedicado a preparar el debate. En su opinión, se puede ensayar una "pose o un gesto", pero no la solvencia, el rigor, la corrección, la calma y el respeto al adversario, porque "eso se tiene o no se tiene" y Núñez Feijóo "demostró" que tiene todo eso.

Según ha señalado, esos son "atributos fundamentales" para quien quiere representar a una gran nación como España. "Ayer muchos ciudadanos se dieron cuenta de que el futuro inmediato pasa por Feijóo", ha apuntado.

Moreno, que ha agradecido al candidato del PP que vaya a estar cinco veces en Andalucía durante esta campaña electoral, ha indicado que hay que volcarse hasta el día 23 para que el PP consiga una "mayoría amplia" para que España sólo dependa "de los españoles".

Para el presidente del PP andaluz, no nos podemos confiar, porque esto "no está ganado" y hay que volver a pedir a los ciudadanos ese préstamo de confianza que significa el voto.

Se ha mostrado convencido de que Sánchez va a intentar por todos los medios, aún perdiendo las elecciones, montar una mayoría con el "radicalismo social y el independentismo" y por eso se negó, según ha apuntado, a aceptar la propuesta de Feijóo de dejar gobernar a la lista más votada.

En cualquier caso, Juanma Moreno cree que a Sánchez le queda un "cuarto de hora" y le ha reprochado que no haya atendido las demandas de Andalucía durante su mandato, en especial, las que tienen que ver con infraestructuras hídricas para hacer frente al problema de la sequía.

Ha garantizado que si el 23 de julio todos los andaluces salen a llenar las urnas de votos del PP, habrá un presidente del Gobierno "sensible" a las demandas de esta tierra, y será Alberto Núñez Feijóo.

"Vayamos a lo seguro", ha indicado Moreno, que ha pedido a las personas que viven en el ámbito rural y se dedican al mundo agrario que apuesten por el PP para no perder una oportunidad de tener una solución al problema de la sequía.