Moreno afirma que el Gobierno de Sánchez está "noqueado" y anima a PP a estar "preparado" ante posibles elecciones

ALMERÍA, 15 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP andaluz y de la Junta, Juanma Moreno, ha manifestado este viernes que el Gobierno de Pedro Sánchez está "absolutamente noqueado" por la "voracidad del independentismo", como se ha visto con la aprobación de la Ley de Amnistía y la renuncia a presentar unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2024, de manera que ha considerado que el Partido Popular tiene que estar "preparado" para afrontar una posible convocatoria de las elecciones generales, sobre todo, una vez que pase el verano.

Durante su intervención en el Comité Ejecutivo Autonómico del PP-A, celebrado en Almería y que ha contado con la presencia del portavoz del Partido Popular, Borja Sémper, Moreno ha indicado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez está a "la deriva", absolutamente "noqueado" y completamente "débil, en manos de la voracidad del independetismo, que hace y deshace a su antojo con los intereses de todos los españoles".

Tras insistir en que Carles Puigdemont, líder de un partido "minoritario" como Junts, es el que tiene el "poder" en España, ha indicado que ayer fue un "día triste" por la aprobación de una Ley de Amnistía que, "de un plumazo, borra todos los delitos desde el año 2011, delitos de corrupción política y de corrupción institucional o que suponen vulnerar el marco constitucional y estatutario en Cataluña y en el conjunto de España", al tiempo que ha mostrado su preocupación por que, al minuto de aprobarse esa norma en el Congreso de los Diputados, los independentistas ya estaban pidiendo un referéndum sobre la autodeterminación.

"Lo que están creando es un monstruo", ha indicado Juanma Moreno, para quien el PSOE es el que está haciendo "crecer al independentismo" y le está dando "armas". Ha denunciado que la única prioridad de Sánchez en los cinco meses de esta legislatura ha sido "aprobar la amnistía y proteger a Puigdemont".

Asimismo, ha considerado un "espectáculo bochornoso" que el Gobierno central haya renunciado a presentar los presupuestos estatales de este año tras la convocatoria de las elecciones en Cataluña para el 12 de mayo. Ha acusado a Sánchez de no cumplir con su "mandato constitucional" de elaborar unos presupuestos y llevarlos a las Cortes Generales.

Para Juanma Moreno, el presidente del Gobierno se ha dedicado a destruir de manera reiterada "gran parte del crédito de las instituciones hacia los ciudadanos, de manera descarada", cambiando de opinión en función de "sus intereses, sin ningún disimulo y sin ningún relato sereno y sensato". "Ha destruido todo aquello que consideraba un obstáculo en términos de credibilidad institucional, simplemente con el objetivo de mantenerse en el poder", ha indicado Moreno.

Todo estos hechos, según ha añadido, ponen de manifiesto que el Gobierno del PSOE es "absolutamente frágil y errático", con un presidente que piensa "exclusivamente en él" y que con cada decisión "deteriora la calidad democrática y la calidad de vida de los españoles".

Moreno ha señalado que la única alternativa a todo este "follón" es el Partido Popular: "Alberto Núñez Feijóo representa la única alternativa posible ante los desvaríos que tiene el Gobierno de Sánchez" y que encaminan al país a una situación "catastrófica en términos institucionales, sociales y económicos".

Para el presidente andaluz, el partido tiene que estar preparado y "engrasado" para afrontar una posible convocatoria de elecciones generales, especialmente a la vuelta del verano, porque estamos ante una "legislatura fallida, que hace aguas permanentemente" porque el Gobierno de Pedro Sánchez "no es capaz de aprobar nada, no es capaz de avanzar nada, y no es capaz de tener un proyecto a medio y largo plazo para los españoles".

Asimismo, ha instado al PP andaluz a ofrecer apoyo a los compañeros del País Vasco y de Cataluña ante las elecciones autonómicas en ambas comunidades en abril y mayo, respectivamente.