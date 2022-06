Moreno apela a la mayoría suficiente: "No quiero equipos que no controlen la diversidad y pluralidad de Andalucía"

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 8 (De la enviada especial de EUROPA PRESS, Lourdes Pino)

El candidato del PP-A a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha insistido este miércoles en apelar a una "mayoría suficiente" en las elecciones del 19 de junio para poder gobernar en solitario porque él no quiere tener que contar con equipos "que no controlen la diversidad, la pluralidad y la realidad de esta tierra".

Durante un acto público en Torremolinos (Málaga), ha recalcado que Andalucía puede llegar más rápido y más lejos con un gobierno que tenga una "mayoría suficiente": "No tengo ganas de que Andalucía pierda un año ni de tener que estar enseñando a gobernar a otros". "No quiero equipos que no controlen la diversidad, la pluralidad y la realidad de esta tierra", ha señalado.

Juanma Moreno ha defendido que el PP-A ha trabajado muy duro para llegar a donde está y nadie le ha "regalado nada" y ha conseguido hacer un proyecto político permeable, inclusivo y diverso. "El PP es el gran proyecto político de las clases medidas andaluzas", según ha indicado Moreno, quien ha advertido de que en las elecciones andaluzas está en juego que todo lo que se ha avanzado en esta legislatura se pueda "caer en sólo 24 horas".

Aún no está todo hecho, según ha recalcado Juanma Moreno, que ha pedido a los andaluces que lo ayuden a ganar las elecciones "ampliamente".