Moreno, sobre si apoyaría ilegalizar a Bildu, se remite a la Justicia e incide en su rechazo a que presente a "asesinos"

MONTILLA (CÓRDOBA), 15 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, ha remarcado este lunes que la decisión de una posible "ilegalización" de EH Bildu "compete" al "poder judicial" en un Estado de derecho como el español, pero ha insistido en remarcar su rechazo a que dicho partido presente en sus listas electorales para los comicios locales del 28 de mayo a "asesinos condenados".

Así lo ha indicado Juanma Moreno en una atención a medios durante un paseo electoral en Montilla (Córdoba), y en respuesta a la pregunta de si sería "partidario de la ilegalización de Bildu, como plantea Vox".

A esa cuestión, Moreno ha contestado que esa "es una decisión que le compete evidentemente a los órganos judiciales". "Estamos en un Estado de derecho, y en un Estado de derecho, como todo el mundo sabe, solamente un juez podría tomar una decisión de ese tipo, siempre que se dieran las circunstancias que establece la propia Ley de Partidos Políticos", ha abundado el presidente andaluz para remarcar que, "por tanto, es el Poder Judicial el único que puede tomar esa decisión".

Moreno ha apostillado que de lo que sí es "partidario es de que no se incorpore en las listas a asesinos condenados", y en esa línea ha sostenido que "no es razonable" que eso pase "en un país como el nuestro, que tanto ha sufrido con el drama del terrorismo", en el que prácticamente "mil personas han perdido la vida como consecuencia de la acción feroz del terrorismo de ETA, dejando muchos huérfanos, dejando muchos viudos y viudas, dejando mucho dolor y mucha lágrima".

"Es muy doloroso para las víctimas, para su dignidad, para su memoria, que asesinos incluso con sus apodos como terroristas, engrosen las listas de Bildu, y que además tengamos en este caso a un Partido Socialista, que ha sido víctima de ETA, que además lo considere algo razonable", y que "pactar con ellos al final suponga algo también razonable".

En ese sentido, Moreno ha aseverado que "no es digno pactar con Bildu", y ha puesto de relieve que el PSOE "tiene muchos pactos en Navarra, tiene pactos en el País Vasco y, sobre todo, tiene pactos en el Gobierno de España", hasta el punto de que Pedro Sánchez "no sería presidente del Gobierno de España, y no sacaría muchos de los proyectos que han sacado" adelante, "si no fuera por Bildu", según ha sostenido.

El líder del PP-A ha añadido que "esa alianza, ese acuerdo político entre Bildu y el Partido Socialista, está hiriendo la sensibilidad de muchos socialistas" a quienes él mismo se encuentra "por las calles" y que "se sienten heridos y muy en desacuerdo con lo que está haciendo el sanchismo", según ha abundado.

Moreno ha dicho que echa "de menos ese Partido Socialista histórico, ese Partido Socialista de Estado, ese Partido Socialista que combatía a Bildu y combatía precisamente a todos los adláteres del terrorismo", y ha concluido lamentando que, "desgraciadamente, ese PSOE ha desaparecido en beneficio del personalismo, en este caso del señor Sánchez, que es el que manda, ordena y dispone en este Partido Socialista Obrero Español", según ha sentenciado el presidente del PP-A y de la Junta de Andalucía.