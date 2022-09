Moreno asegura que "se puede" cambiar los gobiernos socialistas "por mucho tiempo y anclaje que tengan"

TOLEDO/SEVILLA, 17 (EUROPA PRESS)

El presidente del Partido Popular en Andalucía, Juanma Moreno, ha asegurado este sábado a los candidatos a alcaldías y presidencias del gobierno que "sí se puede" cambiar los gobiernos socialistas "en todos los rincones de España por mucho tiempo y anclaje que tengan". "Se puede y lo vamos a hacer el próximo 28 de mayo", ha añadido, haciendo referencia a las próximas elecciones municipales de 2023.

Así se ha manifestado Moreno durante su intervención en la jornada inaugural de la XXV Interparlamentaria del PP, que se ha celebrado en Toledo. En la misma ha aseverado que "es fundamental el cambio, la alternancia política y la oportunidad de que lleguen las políticas del PP a municipios que llevan toda la democracia bajo el gobierno del PSOE".

El también presidente de la Junta de Andalucía ha destacado que el PP "es un partido distinto, con profundas raíces en todos los pueblos, que sabe hablar e interpretar los sueños de los ciudadanos", y, además "sabe levantarse de los duros golpes del PSOE".

En esta línea, ha lamentado que "nos hemos acostumbrado a sufrir de forma muy dura los ataques del terrorismo, del independentismo y a asumir el sufrimiento y el reto que supone levantar a España de las crisis que nos han dejado los socialistas". "Somos un partido resilente, solvente y capaz de interpretar lo que quieren los españoles: futuro, ilusión, prosperidad y bienestar", ha apostillado.

Sobre las próximas elecciones municipales de mayo de 2023, Moreno ha puesto de relieve que el PP "tiene retos apasionantes". "No somos altivos ni miramos por encima del odio, no utilizamos los medios públicos en beneficio del partido que gobierna ni creemos en dividir la sociedad. Creemos en la gestión de los grandes equipos", ha recalcado el presidente del PP-A.

"EL GOBIERNO ESTÁ PARALIZADO"

En esta línea, ha señalado que "España no puede aguantar más", apuntando que "no es justo que esta generación hipoteque el futuro de la próxima por la incapacidad del Gobierno".

A este respecto, ha remarcado que "no es justo que se utilicen los recursos públicos como se están utilizando, que se deterioren las instituciones del Estado en beneficio de un partido, que no se hagan reformas económicas y que no sea capaz de interpretar la importancia de agua para el funcionamiento del turismo o la industria". "El Gobierno está paralizado y dividido, incapaz de pensar en otra cosa que no sea la supervivencia".

Sobre Andalucía ha asegurado que la mayoría suficiente "no nos da soberbia, sino determinación para bajar impuestos o simplificar trámites". "Andalucía empieza a ser una de las grandes locomotoras de España y va a progresar en beneficio del país", ha asegurado.

"El 28 de mayo de 2023 todos vamos a hacer el esfuerzo para que España de un paso en el cambio político y encarrilar la situación en las que nos ha metido el socialismo, y en particular el sanchismo", ha concluido Moreno.