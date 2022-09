Moreno augura una "cascada de peticiones de indultos" entre condenados del caso ERE si el Gobierno lo concede a Griñán

SEVILLA, 21 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), ha augurado este miércoles que se va a producir una "cascada de peticiones de indultos" por parte de los condenados en el marco de la 'pieza política' del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares si el Gobierno se lo concede a uno de ellos, al expresidente socialista del Ejecutivo andaluz José Antonio Griñán, a quien el Tribunal Supremo ha ratificado la pena de seis años de prisión que le impuso la Audiencia Provincial de Sevilla.

Así se ha pronunciado el presidente de la Junta y del PP andaluz en una entrevista en la Cadena COPE, recogida por Europa Press, después de que la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla recibiera el pasado lunes, procedentes del Tribunal Supremo, las actuaciones relativas a la resolución de los recursos de casación formulados contra la sentencia de dicha instancia sobre el procedimiento específico a través del cual fueron canalizados fondos autonómicos para prejubilaciones en ERE fraudulentos y ayudas arbitrarias a empresas.

Una vez recibidas las actuaciones, la Sección Primera de la Audiencia llevará a cabo la fase de ejecución de su sentencia, que condena al expresidente socialista de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán a seis años y dos días de cárcel por malversación.

Moreno ha comentado que sabe que la Audiencia Provincial ahora "tiene que tomar una decisión", y "algunos hablan de que el PSOE está preparando" el posible indulto a Griñán "una vez que entren en la cárcel" los condenados a penas de prisión, si bien ha apelado a esperar "a ver lo que sucede" y a "ser prudentes".

En todo caso, ha reiterado su mensaje de que "no podemos desprestigiar a la Justicia ni generarle descrédito", y al respecto ha reflexionado que, "cuando la Audiencia Provincial (de Sevilla), después de años de trabajo", emite una sentencia, ésta se recurre ante el Tribunal Supremo y dicha instancia la "vuelve a ratificar, el ciudadano de a pie se preguntará, 'si a mí mañana me meten una multa o en la cárcel, ¿a mí alguien me va a indultar?, ¿es que los políticos están por encima del resto de ciudadanos?'".

Además, Moreno se ha preguntado cómo, "estéticamente, un partido político puede indultar a un miembro de su propio partido por un caso de corrupción", en alusión al PSOE y a Griñán, y ha opinado que sería algo "inexplicable" que "desacredita por completo a la Justicia".

"Creo que el PSOE tiene que hacer una reflexión", ha dicho el presidente andaluz antes de apostillar que entiende "las razones desde el punto de vista familiar y humano que mueven a la petición de indulto" para Griñán por parte de su mujer y sus hijos.

De igual modo, Moreno ha indicado que le "ha llegado un cabreo generalizado entre los demás" condenados por el caso de los ERE, "un enfado muy grande porque consideran que ellos van a pedir exactamente lo mismo" si indultan al expresidente de la Junta.

Al respecto, el jefe del Ejecutivo andaluz ha agregado que "nos estamos centralizando mucho en la figura de Griñán, pero hay más de 100 causas y 150 personas, y muchas causas pendientes todavía" en el caso de los ERE, y "por eso aquí va a haber una cascada de peticiones de indultos".

"Si (el Gobierno) indulta a Griñán, evidentemente consejeros, viceconsejeros, directores generales" que lo fueron en la Junta y que han sido condenados, "todos, van a pedir ser indultados", ha advertido Moreno.

EL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO ESPERA QUE LA SENTENCIA "SE APLIQUE"

Sobre este asunto se ha pronunciado también este miércoles, en una entrevista en Canal Sur Radio recogida por Europa Press, el presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre (PP), quien ha manifestado su "respeto absoluto" hacia dicha sentencia del Tribunal Supremo y ha abogado por "que se aplique".

En todo caso, ha cuestionado que se pueda entrar en "una deriva de petición de firmas" para pedir indultos, y que éstos se soliciten para Griñán "solo" o para "el resto de los imputados", así como se ha preguntado si se seguiría "la misma dinámica cuando venga la siguiente sentencia".

Aguirre ha añadido en todo caso que espera que el Consejo de Ministros, que es quien "debe tramitar o no el indulto", lo haga "buscando la máxima justicia social", y ha reiterado que él "personalmente no va a firmar" en apoyo de la solicitud de indulto a Griñán. "No voy a firmar ni en este caso ni en otro", ha zanjado el presidente del Parlamento.