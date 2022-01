Moreno avisa a PSOE, Vox y UP de que "ajustarán cuentas con los ciudadanos" por usar Parlamento andaluz para "mítines"

HUELVA, 30 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Andalucía y del PP en la región, Juanma Moreno, ha avisado a los partidos de la oposición, PSOE, Vox y Unidas Podemos, de que "ya ajustarán cuentas con los ciudadanos" por usar el Parlamento para "mítines y campaña electoral", en referencia al Pleno celebrado este viernes sobre sanidad.

"No conviertan el Parlamento en mítines y campaña electoral. Que no quieren trabajar por Andalucía, allá cada uno, ya se encontrarán con los ciudadanos, ya ajustarán cuentas con los ciudadanos, pero convertir el Parlamento en una retahíla de mítines electorales... Yo pasé vergüenza", ha manifestado Moreno en Huelva en un acto de partido, después de subrayar que esta actitud "no puede ser admisible".

"Mientras nosotros nos dejamos la piel por Andalucía todos los días, que otros se dediquen a poner palos en la rueda todos y cada uno de los días me parece lamentable", ha añadido.

Tras preguntarse "qué motivación tienen que tener tan gorda" para que Vox, PSOE y Unidas Podemos para acordar la convocatoria de este Pleno, Moreno ha razonado que "es muy sencilla: romper el gobierno, tumbar el gobierno, esa es la única motivación".

Ha criticado que estos partidos "están en sus siglas, en campaña electoral, en intentar arañar votos" y convierten el Parlamento de Andalucía "en un mitin", pero que en el PP no se esconden y por eso asegura que el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre (PP), es el consejero de Salud de una comunidad autónoma "que más veces se ha presentado" ante el Parlamento para dar explicaciones, pues ha ido más de 60 veces.

"No tenemos miedo de hablar de sanidad por una razón, porque somos los que mas hemos invertido en sanidad en Andalucía, los que más dinero hemos puesto, lo que más creemos en nuestros sistema público de salud y lo demostramos con hechos y no con palabras, por eso no nos escondemos", ha agregado.

Moreno ha apuntado que el Pleno lo siguió en la distancia y ha excusado su ausencia al subrayar que él es "un hombre serio" y representa Andalucía, de forma que si tiene reuniones no las va a retrasar "porque ellos quieren darme dos mítines".

"Yo pasé vergüenza", ha asegurado, antes de concluir que el Parlamento "está para cosas serias, para hablar de sanidad, no para hacer política de bajo nivel".