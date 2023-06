Moreno cifra en 700 hectaréas el alcance de la ley de regadíos en Doñana y pide al Gobierno alternativa "seria"

SEVILLA, 15 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha lamentado este jueves acerca de la polémica que envuelve a la Proposición de Ley de Regadíos en el entorno de Doñana que "no he escuchado a nadie del PSOE hacer una propuesta seria que nos planteemos que es una propuesta mejor que la nuestra", por lo que ha instado a que haya alternativas al reconocimiento de nuevos regadíos, que ha cifrado en 700 hectáreas más, que se traduzca en "cumplir la palabra dada a los agricultores de la provincia de Huelva".

En una pregunta del Partido Popular sobre compromiso medioambiental del Gobierno andaluz, Moreno ha proclamado que esas 700 hectáreas en que ha cifrado el reconocimiento de nuevos suelos agrícolas regables con aguas superficiales, que es la aspiración de la Proposición de Ley de PP y Vox, "no pone en riesgo las 120.000 hectáreas del Parque a 30 kilómetros", para colegir que "hemos buscaco una solución asumible con la protección del Parque Nacional", de la que se ha lamentado que "no ha sido respetada por otro gobierno", en referencia a la Administración del Estado.

El presidente de la Junta ha planteado "detenerme en una polémica que nos ha traído el Gobierno y saben que no tienen razón", mientras se se ha lamentado de que "se está haciendo daño a la reputación, a la imagen de Andalucía, de Doñana, a nuestro sector primario, a los frutos rojos de Huelva", antes de preguntarse si "lo siguiente va a ser el turismo, Matalascañas", para reclamar al PSOE que "asuma con responsabilidad los retos que tiene Andalucía por delante".

Moreno ha esgrimido que "no se ha sacado de la chistera una solución" y se ha lamentado de que el Gobierno andaluz "ha sido vilmente atacado", al que ha retratado víctima de "una ensalada de insultos", para concluir que "la falta de diálogo demuestra la carencia de una alternativa a este proyecto".

Antes de esa reflexión, de ese paréntesis que ha hecho Moreno sobre los regadíos en el entorno de Doñana, ha remarcado la hoja de ruta medioambiental de su gobierno en la que ha descrito méritos como el Plan Andaluz de Acción contra el clima, la puesta en marcha del Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones, a lo que ha añadido la actualización del Plan Forestal de Andalucía, el reconocimiento del Parque Natural Sierra de la Sagra en Granada, ser la Comunidad Autónoma con más linces ibéricos de España, o una iniciativa como la Alianza Andaluza por el Hidrógeno Verde y la creación de un corredor verde entre los puertos de Algeciras y Amsterdam.

MARTÍN: "INSULTAR A ANDALUCÍA Y LLEVARSE POR DELANTE A AGRICULTORES"

El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento andaluz, Toni Martín, ha reprochado en su pregunta a Moreno que el Gobierno haya tratado de presentar a la agricultura andaluza como enemiga del medio ambiente, y que en vez de dialogar, como piden los agentes sociales y económicos para solucionar el problema en el entorno de Doñana "y que es lo que llevamos pidiendo meses a un Gobierno de España que se niega a dialogar", éste "se niega a comparecer en este Parlamento, y lo único que hacer es insultar a Andalucía y a este partido y llevarse a los agricultores por delante en esta guerra sucia que ha declarado a nuestra tierra".

Durante su intervención en la sesión de control, en las que ha tenido unas palabras de reconocimiento para los siete diputados que abandonarán el Parlamento la próxima semana tras ser elegidos alcaldes, Martín ha defendido la apuesta del Gobierno del PP de Juanma Moreno "por el consenso, por apoyar a la agricultura y por proteger al medio ambiente", según una nota de este partido.

Ha recordado medidas desde la pasada legislatura como la restauración de vías y cauces, la inversión de 500 millones para obras de saneamiento y depuración, un plan forestal, un plan de acción por el clima para reducir los gases efecto invernadero.

Ha esgrimido también la aprobación de la Ley de Economía Circular o la puesta en marcha del proyecto Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, que evitará la emisión de 6 millones de toneladas de CO2 al año.

"Son prácticas medioambientales del Gobierno andaluz que Europa aplaude, pero no a todos les pasa lo mismo", ha indicado Martín, quien ha blandido las reiteradas quejas de la Unión Europea a gobiernos socialistas ante el deterioro de los hábitats del Espacio natural de Doñana "provocadas por las extracciones de agua subterránea, que acabaron en sentencia".

También ha puesto el foco en la multa recibida por España en 2018, "la mayor de su historia, por incumplimientos en el tratamiento de las aguas residuales urbanas", y que ha supuesto pagos millonarios a causa de la incapacidad para construir diversas infraestructuras solicitadas, "una de ellas precisamente en Huelva, muy cerca de Doñana".

El portavoz parlamentario ha recriminado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el uso continuado del Falcon "pese a los informes científicos que revelan su enorme impacto ambiental", o el impulso en Andalucía a proyectos cuestionados como el macro complejo hotelero en Trebujena o el Algarrobico.

Martín ha expresado su preocupación por el grave impacto de la sequía en Andalucía, que afecta también a Doñana, y al que el Ejecutivo andaluz ha dedicado importantes esfuerzos y recursos económicos para el desarrollo de infraestructuras o ayudas para paliar el impacto en los sectores productivos.

DAÑO IRREPARABLE AL SECTOR AGRARIO ANDALUZ

"¿Por qué no protegieron Doñana antes, no les conminó a ello la Unión Europea, incluso con multas?", se ha preguntado, para recordar a continuación que "durante años el Gobierno central no ha movido un dedo para evitar esas captaciones ilegales, ni se han acometido las infraestructuras para sustituir el agua subterránea por agua superficial por esa intolerancia del PSOE a los trasvases".

"El problema persiste porque el Gobierno de Pedro Sánchez no hace las obras de infraestructuras hidráulicas que llevarían el agua a la zona", ha señalado.

"¿No se dan cuenta en el PSOE del daño irreparable que esta actitud causa al sector, y del tiempo que va a costar revertir esa sombra de duda?", les ha preguntado, para mostrar una caja de fresas de Huelva, que ha presentado como "el símbolo del sudor del trabajo y el pan de miles de familias de la zona".

"Para que estos productos lleguen a millones de hogares de toda Europa con el reconocimiento unánime de máxima calidad ha sido necesario mucho esfuerzo y sacrificio de tantos y tantos agricultores a los que el PSOE ha traicionado y además ha tratado de usar por intereses electorales de su jefe Pedro Sánchez".