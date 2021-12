Moreno confirma la intención de la Junta de pedir el certificado Covid también para ocio nocturno y hostelería

SEVILLA, 1 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha confirmado este miércoles que el Gobierno andaluz "probablemente" solicitará al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) el aval jurídico necesario para que se pueda exigir el 'pasaporte' o certificado Covid de vacunación para acceder "al ocio nocturno y la restauración" en la comunidad autónoma, atendiendo así a una propuesta del propio "sector de la noche" andaluz.

Así lo ha expuesto Juanma Moreno en una entrevista este miércoles por la noche en La Sexta, recogida por Europa Press, en la que ha recordado que la Junta ya ha pedido el aval del TSJA para exigir el certificado Covid para acceder a hospitales y residencias de mayores, con el objeto de "proteger a los sectores más vulnerables" de la población ante posibles contagios.

El presidente de la Junta ha reconocido que existe "preocupación" sobre la evolución de la pandemia, pero ha destacado que Andalucía presenta actualmente la penúltima tasa de incidencia de contagios por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días más baja entre las comunidades autónomas españolas, por lo que "nos queda todavía recorrido" antes de que la situación pudiera ser más grave.

En todo caso, Moreno ha puesto de relieve que "el sector de la hostelería y del ocio nos han pedido" a la Junta que "pidamos" el certificado Covid como obligatorio "para el conjunto de la noche", una iniciativa que el presidente ha valorado como fruto de "una actitud muy responsable" por parte de dicho sector.

Al hilo, ha confirmado que por parte de la Junta "ampliaremos probablemente el pasaporte Covid al ocio nocturno y la restauración al objetivo de poder controlar al máximo los accesos y, sobre todo, las grandes aglomeraciones".

"Es lo que vamos a pedir al TSJA y esperemos que nos lo conceda", ha apostillado el presidente andaluz, que al respecto ha lamentado que existe "un poco de guirigay" en relación a las resoluciones judiciales sobre estos asuntos, y en esa línea ha insistido en señalar que echa "en falta un criterio común", que las comunidades autónomas pudieran disponer de "instrumentos desde el punto de vista normativo, jurídico, que nos permitiera que no estuviéramos al albur de una decisión judicial que a veces se retrasa mucho en el tiempo e impide que seamos eficientes en nuestra labor de protección"; en suma, "una ley nacional", según ha resumido.

VACUNACIÓN

Por otro lado, el presidente de la Junta ha comentado que el debate sobre la posibilidad de hacer obligatoria la vacunación ante la Covid es "imparable" y "no lo debemos parar", y ha valorado que "afortunadamente en España hay un sentido de la responsabilidad muy acusado, y de no caer en las trampas de los negacionistas" de la conveniencia de vacunarse para "protegernos a nosotros y a nuestros seres queridos".

De igual modo, de cara a la próxima Navidad, Moreno ha señalado que "ahora mismo" no contempla la necesidad de imponer restricciones en Andalucía en relación a horarios o aforos a tenor de la evolución de la pandemia. Así, se ha mostrado confiado en que "las medidas que se están tomando" y "la hipersensibilización que ha habido en la sociedad" con la nueva variante 'Ómicron' del coronavirus "nos va a ayudar muchísimo".

Así las cosas, Moreno descarta la necesidad de imponer restricciones en Navidad en Andalucía "salvo que la Organización Mundial de la Salud nos diga que no nos protege" la vacunación ante "esta nueva variante" del coronavirus, o que "haya una escalada monumental" de contagios, según ha apostillado antes de defender que "la sociedad se merece un cierto relajo" porque está "muy agotada" de la pandemia.

CONVOCATORIA ELECTORAL EN ANDALUCÍA

En otro orden de cosas, sobre la fecha de las próximas elecciones andaluzas, y cuando este jueves, 2 de diciembre, se cumplen tres años de los últimos comicios autonómicos, el presidente de la Junta ha recordado que serán "en 2022, eso es seguro", y ha insistido en señalar que va a "intentar mantener el gobierno" que preside "hasta donde pueda".

"Lo he dicho muchas veces, creo que en Andalucía ahora mismo no hay una necesidad electoral, estamos arrinconando a la pandemia, estamos muy pendientes de incorporar los fondos europeos", y "voy a intentar mantener la gestión", ha añadido.

A la pregunta de si "antes de Semana Santa" no habrá elecciones en Andalucía ha respondido que "estoy convencido de que no, salvo que no pueda hacer ni siquiera una modificación de crédito", y al respecto ha agregado que aspira "a que tanto a mi derecha como a mi izquierda" los grupos políticos "sean lo suficientemente responsables, sensatos y coherentes para que antepongan los intereses de los andaluces a los de sus siglas y los propios".

Finalmente, a la pregunta de si las elecciones andaluzas serán en el "primer semestre" de 2022, Moreno ha respondido que un semestre "es mucho tiempo en política, una eternidad", y ha concluido apostillando que la fecha de la cita con las urnas en Andalucía "puede ser a lo mejor en octubre" del año que viene.