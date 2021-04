Moreno critica "deslealtad institucional" del Gobierno por no haber informado sobre objetivos y reformas con fondos UE

MADRID/SEVILLA, 12 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha criticado este lunes que las comunidades autónomas no hayan contado, a día de hoy, con información precisa, concisa y detallada sobre los objetivos del Gobierno central con los fondos Next Generation de la Unión Europea ni haya puesto sobre la mesa un plan de reformas. Según Moreno, este asunto requiere de una lealtad institucional que no se ha producido hasta ahora por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Así se ha pronunciado Moreno durante su intervención, en Madrid, en las jornadas Wake Up! Spain organizadas por el diario El Español, en el marco de una conversación sobre 'La Agencia Digital de Andalucía, ejemplo de transformación'.

Moreno ha advertido de que esta falta de información del Gobierno central a las comunidades puede suponer "retrasar la llegada de estos fondos" y ese retraso puede conllevar a su vez una pérdida de un 1,3 por ciento del PIB.

Ha insistido en que en un asunto de esta importancia, hay que trabajar con coordinación, con información, sin opacidad y con "lealtad institucional" y ésta no se ha producido al menos con Andalucía, siendo la comunidad más poblada de España.

Ha recalcado que ahora más que nunca, con una pandemia mundial, todas las administraciones tienen que cooperar, colaborar y trabajar en red.

Ha lamentado que en relación con los fondos Next Generation, que han generado unas "enormes expectativas" en los sectores productivos y en la sociedad en general, las comunidades sigan sin tener información sobre los planes del Ejecutivo nacional.

Asimismo, ha criticado que aún no se haya firmado ningún convenio en relación con las ayudas vinculadas al plan de rescate de la hostelería del Gobierno central. Ha advertido de que cuando se firme, las comunidades van a tener un tiempo "escaso" para poder ejecutar esos fondos (con un plazo que acaba en diciembre) y ello va a conllevar que haya hosteleros, autónomos y pequeños empresarios que no van a poder recibir las ayudas. Asimismo, ha incidido en que la Junta está a la espera de que se firme el convenio para poder encajar las ayudas andaluzas con las ayudas nacionales.