Moreno cuestiona que "las mafias y el narco se rían del Estado" y exige responsabilidades a Marlaska y Sánchez

"¿Cómo puede ser que unos guardias civiles se enfrenten en una zódiac de 5 metros frente a una lancha de 9 metros y 4 motores?", reprocha

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Andalucía y del PP andaluz, Juanma Moreno, ha lamentado el "asesinato" este viernes de dos guardias civiles arrollados por una narcolancha, al tiempo que ha cuestionado que "las mafias y el narco se rían y humillen al Estado" y ha exigido al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "explicaciones" y "responsabilidades".

En su intervención en un mitin de los 'populares' gallegos este sábado en Santiago de Compostela, Moreno ha mostrado su "solidaridad" y "cariño" con todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Asimismo, ha cuestionado cómo puede ser que "unos guardias civiles se enfrenten en una zódiac de cinco metros frente a una lancha que tiene nueve metros y cuatro motores" o que "las mafias y el narco se rían y humillen al Estado".

"¿Cómo puede ser que el Ministerio de Interior no le dé los recursos humanos y materiales para que pongamos en su sitio a esas mafias asesinas? ¿Cómo puede ser que el ministro de Interior no salga a dar explicaciones? ¿Cómo puede ser que el presidente del Gobierno no pida responsabilidades? ¿Cómo puede ser en un país como España que eso suceda?", ha censurado.

En esta línea, ha pedido que "todo el peso de la ley caiga sobre los culpables", pero también ha exigido "máxima responsabilidad" al Gobierno que, en su opinión, "es el responsable".

A continuación, el candidato del PPdeG a la presidencia de la Xunta, Alfonso Rueda, ha agradecido a Moreno su presencia en el acto de los 'populares' gallegos y ha afirmado que "el mejor agradecimiento" que le pueden hacer los gallegos al presidente andaluz es "darse cuenta de que el Bloque en su programa lleva la sustitución de la Guardia Civil en Galicia".

"Nosotros estamos encantados con la Guardia Civil, la queremos y esa es una razón más para ganar el 18 de febrero", ha aseverado el líder del PPdeG.