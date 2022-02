Moreno no da "credibilidad" al CIS porque el Gobierno lo utiliza "como instrumento político para interés del PSOE"

LINARES (JAÉN), 7 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha señalado este lunes que él personalmente no concede actualmente "credibilidad" a las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), porque el Gobierno de España que preside Pedro Sánchez "ha tomado la decisión de utilizar el CIS como instrumento político" para "el interés particular del PSOE".

Así lo ha indicado el también presidente del PP-A en la rueda de prensa posterior a la reunión que el Consejo de Gobierno andaluz ha mantenido este lunes en Linares (Jaén), y a preguntas de los periodistas sobre la encuesta de intención de voto que ha publicado el CIS sobre las elecciones autonómicas del próximo domingo, 13 de febrero, en Castilla y León, que augura una victoria del PSOE, que obtendría entre 29 y 34 escaños, mientras que el PP sería la segunda fuerza, con entre 24 y 30 escaños, y como tercera fuerza política irrumpiría Vox en las Cortes de Castilla y León, con entre ocho y nueve procuradores.

Al hilo del resultado de esta encuesta, Juanma Moreno ha dicho que "el CIS no goza de ninguna credibilidad", y ha apostillado que le "entristece decir eso", porque cree que es un organismo "interesante" y que "puede ser un instrumento, desde el punto de vista de estudio sociológico, demoscópico, interesante para el conjunto del país".

Según ha lamentado el presidente andaluz, "desgraciadamente", el Gobierno de Sánchez "ha tomado la decisión" de "utilizar el CIS como instrumento político, y ya lo ha demostrado a lo largo de numerosas ocasiones", según ha abundado Moreno, que al respecto ha señalado que, ante las elecciones a la Comunidad de Madrid del 4 de mayo del pasado año, la encuesta del organismo que dirige José Félix Tezanos "decía algo parecido a lo que dice ahora de las elecciones a Castilla y León, y después llegaron las elecciones y le hicieron una enmienda a la totalidad a todo lo que había publicado el CIS".

"Pediría al Gobierno central que, por favor, deje de utilizar al CIS como instrumento político para el interés particular del PSOE, y que deje a los buenos y grandes profesionales que hay en el CIS trabajar con autonomía e independencia", ha expresado Moreno antes de incidir en que él, "personalmente", no se cree "estas encuestas, sobre todo teniendo los antecedentes que hemos vivido a lo largo de estos casi tres años" de gobierno de Sánchez. "Ahora mismo no le daría ninguna credibilidad", ha zanjado el presidente andaluz en relación al CIS.