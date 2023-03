Moreno declara "preocupación y tristeza" ante un 8M condicionado por "la locura" de la ley de 'sólo sí es sí'

SEVILLA, 7 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Andalucía y del Partido Popular de Andalucía, ha expresado este martes sentir "cierta preocupación y tristeza" por el hecho de afrontar la celebración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, bajo las consecuencias que ha tenido la Ley Orgánica 10/2022 de garantía integral de la libertad sexual, conocida coloquialmente como la ley de 'solo sí es sí', norma que ha descrito bajo los calificativos de "locura", "despropósito" y "absoluto sinsentido".

Moreno, en su intervención de cierre de un acto de su partido bajo el lema 'Andalucía lidera en femenino', donde se ha premiado a mujeres andaluzas de distintos ámbitos laborales, ha apoyado la afirmación de que "vivimos con una sensación de tristeza" por el hecho de haber contabilizado en 150 días de vigencia de la Ley Orgánica 10/2022 a "140 agresores sexuales beneficiados en Andalucía", al que ha sumado otros "12 violadores excarcelados", apoyándose en datos del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

El presidente de la Junta ha ofrecido una ratio de "un agresor beneficiado cada 48 horas", estadística que ha considerado "un auténtico disparate", para apuntar que "ahora se ha doblado, es uno al día", y colegir que este "despropósito" se ha sustentado "cada día en el silencio cómplice del Gobierno".

"Cómo hemos llegado hasta aquí", se ha preguntado Moreno, quien ha hablado de "atropello brutal", para considerar que todo responde a la falta de "hacer un mínimo esfuerzo de escucha activa", así como que se trasluce la carencia de "solvencia desde un punto de vista político e intelectual", y colegir que "este atropello nos duele a todos".

Tras considerar que "no todo vale en política", el líder del PP andaluz ha defendido que esta situación "necesita cordura, sentido común, humildad" y ensalzar entonces "un proyecto político que estoy orgulloso de representar" por cuanto ha dicho que ha venido "a sumarse y ayudar", en referencia al apoyo del PP para apoyar la Proposición de Ley del PSOE para reformar la Ley Orgánica 10/2022, convencido de que "nuestra obligación es cooperar a rectificar cuanto antes esta locura que se ha cometido en España durante seis meses", y reafirmarse en que "el PP va a apoyar la corrección, la enmienda a la totalidad de un proyecto que ha sido un desastre".

Moreno, que ha sostenido que se trata de "sacar la pata, pedir disculpas y corregir rápidamente ese error" sobre las consecuencias que ha tenido la Ley Orgánica 10/2022, ha afirmado que "no podemos desperdiciar el 52% del talento que tiene esta tierra", antes de reclamar que "esta sociedad la tenemos que cambiar entre todos, hombres y mujeres", mientras que ha esgrimido que "los hombres somos parte de la solución, para pedir que "tenemos que tomar conciencia y vamos a trabajar en todo lo que esté en nuestra mano"

"MANOSEO IDEOLÓGICO"

El presidente de la Junta de Andalucía ha clamado también contra "el manoseo ideológico" en la igualdad después de esgrimir que se trata de "un objetivo de sociedad" y de que "son políticas de Estado", para reclamar que "nadie nos dé una lección en materia de igualdad".

Moreno ha blandido un dato sobre brecha salarial en Andalucía, un problema laboral y social que ha calificado de "disparate", para apuntar que esa desventaja retributiva de las mujeres ha bajado un 12% en Andalucía entre 2018 y 2020 y colegir de ello que "el trabajo está empezando a cumplir objetivos".

El presidente andaluz ha defendido la celebración de este tipo de actos por cuanto lo ha considerado de "reafirmación" dentro de "una sociedad inclusiva", mientras que ha argumentado "jamás he mirado a una compañera, a un compañero, si es mujer, hombre", para evaluar entonces su "valía y compromiso". "Lo demás no me ha importado nada", ha afirmado.

"Sigamos peleando por una sociedad que tiene que ser más justa, generemos más bienestar", ha remachado Moreno su intervención, para asegurar que "es un objetivo de Alberto Núñez Feijóo cuando sea presidente del Gobierno de España".