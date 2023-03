Moreno defiende la Ley Trans de Andalucía frente a la exigencia de Vox para que la derogue como apoya Ayuso en Madrid

SEVILLA, 9 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha rechazado este jueves la petición que le ha planteado Vox en el Pleno del Parlamento de Andalucía para que derogue la Ley Trans de Andalucía a imitación de la iniciativa que ha anunciado va a emprender la Comunidad de Madrid.

Moreno ha sostenido en su respuesta al portavoz parlamentario de Vox, Manuel Gavira, quien le había instado previamente a aclarar "si tiene intención de derogar la Ley Trans como ha anunciado Díaz Ayuso, si o no", que "quiero aclararle que Madrid es Madrid y Andalucía es Andalucía", para argumentar que la Comunidad de Madrid "tiene su Parlamento y capacidad de decidir", así como concluir que "Madrid puede hacer lo que dé la gana".

"A mí no me condiciona nada, ninguna Comunidad Autónoma", ha proclamado el presidente de la Junta de Andalucía, quien ha apelado a que "me debo a los ocho millones y medio de andaluces".

El presidente del Gobierno andaluz ha invocado las dos leyes autonómicas destinadas al reconocimiento y defensa de las personas trans, las leyes 2/2014 y 8/2017, para argumentar que "un gobierno trata de cuidar y protegar a las personas", mientras que ha esgrimido que "cuando se tuvo el debate en este Parlamento se optó por el diálogo y evitar la radicalización en aras de dotar de coherencia a este texto", una virtud que ha desestimado tenga la norma aprobada la pasada semana en el Congreso de los Diputados, de la que ha remarcado "su sesgo ideológico" y su aprobación "sin consenso".

Moreno ha recriminado a Vox que "vuelven a caer en el error" de que toda la sociedad participa de sus "postulados ideológicos minoritarios", antes de exigir a este partido que "no confunda la Ley de Sánchez y Podemos con la de Andalucía, que son distintas", al tiempo que ha recordado la obligación de Andalucía de cumplir con la normativa estatal porque "somos también Estado", aunque ha ratificado que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo "la va a derogar dentro de seis meses cuando sea presidente".

"Ustedes están en otra cosa, no les intersa la situación de las personas trans", ha dicho Moreno en referencia a la actitud de Vox sobre el reconocimiento de las personas trans, convencido de que la estrategia de este partido "es llevarnos a la polémica del debate ideológico, que es el único en el que se sienten cómodos", por lo que ha reclamado a este partido que "si quieren plantear la mejora de la vida de las personas trans, háganlo, pero no cargado de prejuicios y complejos, háganlo con seriedad y rigor".

Aferrado a la máxima de que "un Gobierno tiene que velar por los intereses de las personas" porque "necesitan de su administración", Moreno ha hablado de una receta para propiciar la integración social de las personas trans con ingredientes como "escuchar junto a las familias, sentarse y hablar con ellos" con la pretensión de "avanzar en el bienestar de las personas trans", ante el convencimiento de que "hablamos de igualdad de derechos y no de discriminación", para pedir entonces que "evitemos debates sesgados" y reclamar a Vox que "sean útiles".

VOX: LAS LEYES NOCIVAS LAS SUFREN LOS MÁS DÉBILES

El portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía ha sostenido en su intervención que "las consecuencias de las leyes nocivas las sufren los más débiles", para reprochar al PP que hace nueve años apoyó la normativa autonómica aun cuando ha precisado que su voto afirmativo "no era necesario", para evocar entonces el anuncio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre la derogación de la norma autonómica y plantearle a Moreno que "Andalucía vamos tarde" y concluir que la renuencia del PP a anular estas normas desconciertan a su electorado y que ello les convierte en "socialistas con 10 años de retraso".

"El género arrincona al hombre, ese Ley trans va a arrinconar a las mujeres", ha vaticinado Gavira sobre las consecuencias de esta norma, de lo que ha puesto como ejemplo la posibilidad de "cambiar de sexo con un simple trámite administrativo", mientras que ha sostenido que la ley aprobada en el Congreso "se inspira en las leyes de Andalucía y Galicia".

"La van a derogar o cuando estén en el gobierno van a hacer lo de siempre", ha sostenido Gavira, quien ha asegurado que Vox "ha venido a la política a impregnarla de realidad y a la defensa de los españoles".