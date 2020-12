Moreno define a su Gobierno como cabal en momento más difícil y lamenta que Andalucía no sea privilegiada como Cataluña

SEVILLA, 16 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha defendido este miércoles la capacidad de su Gobierno para afrontar la crisis ocasionada por el coronavirus, al que ha retratado como "cabal y honesto, que ha trabajado sin descanso en el momento más difícil de Andalucía". Moreno ha asegurado que sólo ha lamentado en este tiempo "no tener el acompañamiento de otra Administración" y de que Andalucía "no sea privilegiada como otras, como Cataluña".

Moreno ha respondido en la tarde de este miércoles a las preguntas dirigidas al presidente de la Junta de Andalucía, dentro de la sesión de control al Gobierno.

La pregunta del portavoz del Grupo Parlamentario Popular, José Antonio Nieto, sobre los objetivos para 2021, le ha servido para hacer balance del ejercicio, como advertía el propio Nieto al tratarse del último Pleno ordinario antes de la celebración del debate final del proyecto de Presupuestos de 2021.

Moreno, frente a esa falta de acompañamiento que ha descrito, ha presumido de "estirar el euro público, gestionado de forma eficiente" dentro de lo que ha caracterizado como "una planificación ordenada, la hoja de ruta de un Gobierno con vocación de servicio a Andalucía".

El presidente de la Junta, que ha reconocido que toda gestión entraña "luces y sombras y cabe el margen de mejora", ha subrayado que "si se ha podido afrontar este año tan complicado es por las bases sólidas en el primer año, si no cumplimos las tres reglas fiscales, si no se da un mensaje de estabilidad a los inversores, no hubiéramos superado este tsunami".

Moreno ha presumido de "estabilidad política ante la convulsa situación en nuestro país" y ha identificado el proyecto de Presupuestos de 2021 como "escudo antiCovid y un trampolín para la recuperación".

El presidente de la Junta ha defendido la elaboración de unas cuentas "hechas con rigor para afrontar el principal problema que es la pandemia, trasladan certidumbre y damos confianza".

Moreno, que ha sostenido que "íbamos en buena dirección y lo cambió la pandemia", ha argumentado que el Presupuesto de 2021, con una previsión de gasto de 40.188 millones de euros, son "los más altos de España, son los más sociales de nuestra historia" para concluir que "la sensibilidad se demuestra con hechos", que ha concretado en destinar un 7% del PIB de Andalucía a Sanidad y un 5% a Educación.

Tras aludir a que las cuentas de 2021 aspiran a seguir haciendo de Andalucía "una referencia en autónomos", como ha sostenido al afirmar que "tres de cada cuatro autónomos que se crean tiene acento andaluz", así como que es la segunda comunidad tras Cataluña, ha abogado por "acabar con la Andalucía de dos o tres velocidades", para lo que ha blandido "la inversión más alta de los últimos ocho años", situada en 3.991 millones de euros, de los cuales 1.085 serán para infraestructuras hídricas.

NIETO, "SE ESTÁ TRABAJANDO BIEN" Y AGRADECE APOYO DE VOX

El portavoz del PP, José Antonio Nieto, ha defendido durante su intervención en la pregunta a Moreno que "se ha trabajado bien, se está trabajando bien", aunque ha considerado que "no nos podemos conformar", antes de expresar el apoyo parlamentario recibido por el proyecto de Presupuestos de 2021, hito que le ha servido para "seguir agradeciendo el apoyo de Vox".

Nieto ha sintetizado la contribución del Gobierno formado por PP y Cs con el apoyo parlamentario de Vox en la máxima del "incumplimiento absoluto en 2018 a cumplimiento absoluto en 2019", en referencia a las reglas de la estabilidad presupuestaria y fiscal: déficit público, deuda y regla de gasto.

El portavoz del PP, que ha apelado al contexto de "un año difícil, extraño, este complicado 2020, nos toca haber balance, mirar atrás", ha afirmado que "hemos tenido que cambiar los caminos cuando nos llegó la pandemia", por lo que se ha lamentado de desaprovechar "de tener un Presupuesto para un ejercicio completo y la oportunidad de dar un impulso definitivo".

"Esperábamos en Andalucía por fin las recetas del Gobierno del cambio", ha afirmado, tras apelar a "poner en valor" la elaboración de tres Presupuestos: la prórroga de 2018, 2019 y 2020. "El de 2018 nos lo dejaron con las trampas del incumplimento de las tres reglas fiscales", ha sostenido Nieto, para concluir que se trata de "un éxito importante".

"Hay rumbo, hay alguien al frente del timón", ha argumentado el portavoz parlamentario del PP, tras defender que "hemos conseguido bajar impuestos por primera vez en una década, tener los presupuestos más sociales, salvar la sanidad en situación límite, impulsar el emprendemimiento y hemos logrado que la marca Andalucía esté marcada por la buena gestión y la estabilidad en lugar de los derroches y la corrupción".