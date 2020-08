Moreno destaca la labor encomiable de todos los efectivos en el fuego de Almonaster la Real (Huelva)

VALVERDE DEL CAMINO (HUELVA), 30 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha destacado este domingo, durante su visita en Valverde del Camino (Huelva) al Puesto de Mando Avanzado del incendio forestal de Almonaster la Real, la labor "encomiable" de todos los efectivos que están luchando contra un incendio "terriblemente complejo", con el objetivo de que cuanto antes acabe esta "pesadilla" que ha obligado a la evacuación de más de 3.000 personas de sus hogares.

En declaraciones a los periodistas, junto al director del Centro Operativo Regional del Infoca, Juan Sánchez, Moreno ha expresado su agradecimiento a los más de 350 efectivos del Infoca, de la Unidad Militar de Emergencia (UME), de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o de la Policía Local que están trabajando en este importante incendio, así como a los alcaldes de los municipios de la zona, que han estado trabajando "codo con codo y que han dado lo mejor de sí mismos para prevenir y evitar daños mayores, tanto en el ámbito personal como material".

Ha agradecido además a la delegada del Gobierno en Andalucía, Sandra García, esa coordinación con la administración general del Estado, que es fundamental ante situaciones tan graves y complejas como esta. Ha indicado además que la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible está haciendo un trabajo "impecable" porque se están poniendo todo el talento, los dispositivos y medios materiales y humanos a disposición para intentar erradicar este incendio.

Moreno ha destacado la coordinación, cooperación y colaboración plena entre las distintas administraciones: "Todos remamos y empujamos en la misma dirección y todos trabajamos con un solo objetivo, que es intentar evitar que el daño sea mayor desde el punto de vista medioambiental, pero también desde el punto de vista de medios materiales y enseres personales y, sobre todo, de vidas humanas".

Ha señalado que se ha tenido que tomar la decisión de manera preventiva de evacuar a unas 3.200 personas de sus hogares, porque el principal objetivo en este momento es evitar que se pueda perder alguna vida humana.

Ha indicado que también se está intentando proteger casas y enseres, "el patrimonio de muchos vecinos que ven con sufrimiento y con miedo el poder perder el esfuerzo de toda una vida".

Ha explicado que se trata de un incendio "terriblemente complejo", porque hay una orografía adversa y compleja; porque parte de la masa forestal son eucaliptos que prenden de manera rápida, y porque las condiciones climatológicas no han acompañado en los últimos días, debido a los fuertes vientos con rachas de hasta más de 50 kilómetros de horas.

El presidente ha destacado que la audacia y experiencia del equipo técnico del puesto de mando avanzado han conseguido evitar más daños materiales y probablemente daños humanos.

Ha apuntando que para combatir un incendio hacen falta medios materiales y humanos y, sobre todo, condiciones climatólógicas que acompañen y que en el día de ayer no se produjeron, si bien parece que este domingo han mejorado algo. "Dentro de la gravedad que tiene el incendio, somos moderadamente optimistas sobre que las condiciones climatológicas pudieran acompañar a lo largo de esta tarde y de mañana y se pudiera ir progresivamente estabilizando el incendio", ha apuntando.

Ha señalado que se está haciendo un "esfuerzo encomiable: No hay medios materiales que no estén disponibles y que no estén aquí y no hay recursos humanos que no estén disponibles que no estén aquí y no hay más talento concentrado y más experiencia en la gestión en este tipo de incendios de la que hay en el puesto de mando". Por lo tanto, ha señalado que hay que confiar en los profesionales, dejarlos trabajar y respaldarlos en las decisiones que tienen que tomar todos los días, de manera que con el esfuerzo de todos, podamos acabar cuanto antes con esta "pesadilla".

El presidente ha confiado en que las condiciones climatológicas acompañan y ha apuntando que, por ahora, "no hay riesgo evidente" para las poblaciones limítrofes.

No obstante, ha pedido a los ciudadanos de los municipios afectados que estén muy pendientes de la información que trasladan las instituciones y sus alcaldes, que sigan las instrucciones y que no se empeñen en seguir en sus casas cuando se aconseja la evacuación porque es correr un riesgo. Ha señalado que en el momento en que haya una seguridad suficiente, las personas desalojadas volverán a sus casas.

Juanma Moreno ha manifestado que, desgraciadamente, en esta zona de la provincia de Huelva suelen ocurrir todos los veranos incendios que generan "ansiedad, miedo y sufrimiento a todos nosotros por ver parajes bellos que desaparecen o por ver peligrar patrimonios personales y familiares y por el riesgo de perder vidas humanas".