Moreno destaca que el PP "genera progreso y bienestar" frente a Sánchez que "ha perdido el respeto a los españoles"

SEVILLA, 14 (EUROPA PRESS)

El presidente del Partido Popular de Andalucía y de la Junta, Juanma Moreno, ha destacado que los gobiernos del PP "generan progreso y bienestar" frente al Ejecutivo de Pedro Sánchez, quien, a su juicio "ha perdido la pasión y el respeto a los españoles".

Durante su intervención en el acto de presentación de los candidatos autonómicos del Partido Popular celebrado en el Auditorio del World Trade Center de Zaragoza, el presidente andaluz ha defendido que esas son las políticas que "han generado progreso y bienestar".

"Cuando decimos que bajamos los impuestos, los bajamos de verdad y lo hacemos pensando en los sectores productivos, cuidando a los autónomos, cuidando a la pequeña y mediana empresa, pensando en las familias, en esas familias que lo están pasando francamente mal, dando libertad y posibilidad para que el talento que tenemos pueda florecer en forma de iniciativas, empresas y futuro", ha detallado el presidente del Ejecutivo andaluz.

Así, Moreno se ha mostrado convencido de que el PP ganará las elecciones autonómicas y municipales del próximo 28 de mayo porque "España lo necesita". "Los españoles están buscando referentes, personas en las que creer, a las que seguir y que den esperanza para construir un futuro para ellos, sus hijos y sus nietos", ha precisado.

En esta línea, ha asegurado que Alberto Núñez Feijóo "es una referencia en España. Y en cada una de las comunidades autónomas, en cada uno de los ayuntamientos hay cientos, miles de personas que os miran con deseo de confianza, quieren creer en vosotros y van a creer en vosotros". Para Moreno, el PP es "la única alternativa frente al desgobierno permanente y continuo que tenemos en España, donde necesitamos un Gobierno serio, con rigor, alejado de los populismos y de los radicalismos".

El presidente de la Junta de Andalucía ha lamentado que la visita de Pedro Sánchez a Sevilla de este sábado sea "básica y exclusivamente para criticar a Feijóo, y probablemente a mí". A este respecto ha recalcado que espera que el viaje hasta la capital andaluza lo haya hecho en AVE, ya que "es estupendo y contamos con él desde hace 30 años, lo cual es marca de la casa de Andalucía".

Asimismo, Moreno ha subrayado que "Sánchez no hará propuestas ni concreciones porque ha perdido no sólo el contenido que ha de tener un gobierno en ideas, proyecto y programa, sino que ha perdido la pasión y el respeto a los españoles". "España no puede seguir más tiempo con un Gobierno que no respeta a las instituciones, a los anhelos, los sueños, todo lo que los españoles hemos hecho durante más de cuarenta años", ha añadido.

Frente a eso, Moreno ha indicado que "para sacar a Sánchez del poder, antes tenemos una parada en las elecciones autonómicas y municipales. Ante esa cita con las urnas del 28 de mayo, "voy a pedir que ayudemos a Alberto Núñez Feijóo, a nosotros mismos, a nuestros vecinos y a los españoles".

Al hilo de lo anterior, el presidente del PP de Andalucía ha subrayado que "la única manera de hacerlo es ser como nosotros somos, salir a la calle, mostrar honestidad, cercanía con los problemas de la gente, sensatez y prudencia".

Además, Moreno ha expresado su deseo de que Alberto Núñez Feijóo sea el próximo presidente. "Te queremos y te necesitamos porque ya es una necesidad de Estado. Desde hoy quedan 16 semanas y no tenemos ni un minuto que perder, lo hemos hecho otras veces y el camino para ganar es ilusionar, completar y llenar las urnas de ilusión y votos del PP, el partido de España, de las clases medias, el partido que sabe sacar al país de las crisis", ha concluido.