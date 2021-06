Moreno dice que ha habido "falta de planificación y de rigor" en la vacunación de los futbolistas de la selección

MÁLAGA, 11 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asegurado este viernes que ha habido "falta de planificación y rigor" en cuando la vacunación de los miembros de la selección española que van a disputar la Eurocopa a partir de este próximo lunes, que han sido vacunados este viernes.

En declaraciones a los periodistas, tras asistir a la inauguración de Home of Giants en Málaga, Moreno ha considerado "absurdo" y que "alguien no ha hecho su tarea y no ha habido una planificación sensata" que se llegue a una Eurocopa así.

Así, se ha preguntado que "si se ha vacunado a los deportistas que van a las Olimpiadas, y alguno de los jugadores de la selección también son olímpicos, por qué no se ha vacunado a la absoluta". "Por qué se espera al último momento, cuando hay un problema, cuando ya hemos sido noticia internacional", ha incidido.

"Creo que ha habido una falta de planificación, de rigor y de no estar en los temas, que es lo que ha pasado en este Gobierno en materia del COVID. Se han cometido errores que los estamos pagando en términos de imagen de España y eso me preocupa", ha finalizado el presidente andaluz.