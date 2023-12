Moreno espera que el 'Acuerdo por Doñana' sea el primero de muchos e insta al Gobierno a demoler el Algarrobico en 2024

SEVILLA, 31 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha mostrado su disposición para que el 'Acuerdo por Doñana' sea el primero otros muchos pactos en favor del interés general, y, a su vez, ha tendido la mano al Gobierno de España para encarar "otro difícil" reto a lo largo de 2024, como es la demolición del Algarrobico.

Así lo ha manifestado Moreno en el mensaje de Navidad que ha dado este domingo, donde también ha recordado que la sequía es una "amenaza común" a muchos entornos naturales en España y en el mundo y una amenaza también para "el sustento de los andaluces", y en este sentido ha apelado a "asumir juntos el desafío del agua".

"Los ciudadanos, mirando por el agua porque es un bien escaso que tenemos que usar con muchísima responsabilidad. Las administraciones, arrimando el hombro para hacer las obras como hemos hecho con el 'Acuerdo por Doñana', que incluye un importante compromiso de obras hidráulicas", ha subrayado.

Al hilo de ello, Moreno ha resaltado que el problema en la Corona Norte de Doñana, con cientos de familias de agricultores atrapadas en un limbo jurídico, era "un conflicto enquistado desde hacía más de una década, que generaba preocupación en Europa".

"Todos decían que había que solucionarlo, pero nadie se atrevía a hacerlo. Ahora, por fin, hemos sido capaces de arreglarlo", ha remarcado al tiempo que ha dado las gracias a todos los que han hecho posible este acuerdo, "empezando por los agricultores y siguiendo por los vecinos, miembros del Consejo de Participación de Doñana, alcaldes y alcaldesas, a la Junta de Andalucía y, por supuesto, al Gobierno de España".

Asimismo, el presidente de la Junta ha incidido en la necesidad de proteger Doñana. "Y lo hemos hecho también comprando desde la Junta de Andalucía 7.500 hectáreas de Veta la Palma, el mayor refugio para las aves del parque", ha apostillado.

De igual forma, Moreno ha señalado que "Andalucía necesita el agua más que nunca y más que nadie", ya que "hay miles de andaluces que sufren cortes en el suministro del agua y nuestros agricultores y ganaderos viven preocupados pendientes del cielo".

Por ello, ha continuado, desde el Gobierno andaluz "estamos consiguiendo que lo poco que llueva, se aproveche", y para ello, "hemos puesto en marcha más de mil obras hidráulicas en muchísimos pueblos de Andalucía para intentar atrapar cada gota que cae del cielo y reciclar cada gota de agua que usamos en nuestras casas", ha resaltado.

No obstante, "la sequía histórica que sufrimos va más rápida que las obras que estamos ejecutando y, si no llueve en primavera, no habrá más remedio que aplicar restricciones", ha recordado para señalar que este está siendo "uno de nuestros grandes retos de futuro".

DEMOLICIÓN ALGARROBICO, RETO PARA 2024

Por otra parte, Moreno ha instado al Gobierno de España a la demolición del Algarrobico como reto para 2024 "una vez que el futuro de Doñana esté despejado", ya que, a su juicio, "es la hora de afrontar otra deuda que tenemos pendiente con el medioambiente en Andalucía, la demolición del Algarrobico", ha incidido.

"Ese edificio se ha convertido en un símbolo del urbanismo salvaje en la costa mediterránea, en concreto en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar y ya va siendo hora de tirar al suelo esa mole de hormigón y devolver ese espacio al conjunto de los ciudadanos y a la propia naturaleza", ha defendido.

Por último, el presidente de la Junta ha asegurado que los ciudadanos "os merecéis que los políticos hagamos un esfuerzo por entendernos y lo que hemos hecho en Doñana es un buen ejemplo". "Yo quiero y defiendo lo mejor para Andalucía. Por encima de todo. Por encima de siglas políticas y por encima de cualquier interés, porque Andalucía es para mí lo primero", ha zanjado.