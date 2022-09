Moreno espera que Meloni "respete los valores" de la UE y llama a reflexionar sobre el auge de las posiciones radicales

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asegurado este lunes que espera que la ultraderechista Giorgia Meloni, recientemente ganadora de las elecciones en Italia, "respete los valores y los objetivos de la Unión Europea" y ha llamado a hacer una reflexión de por qué no se ocupa el centro político y crecen las posiciones radicales.

Moreno se ha pronunciado de esta manera en declaraciones a los medios a la puerta de la sede del PP nacional sobre la victoria de la ultraderechista Giorgia Meloni en las elecciones italianas que se celebraron este domingo.

"Respeto la voluntad de los ciudadanos italianos, la democracia consiste en eso, la mayoría ha decidido que sea la primera ministra, por tanto va a ser ella. Espero que respete los valores y los objetivos de la UE y nuestros valores más allá del respeto a la democracia y el resperto a la diversidad", ha dicho el presidente andaluz al ser preguntado por la victoria de la ultraderechista italiana.

Eso sí, Juanma Monreo ha apelado a hacer un "esfuerzo" para recuperar los espacios centrales: "No me gusta que se radicalice ninguna posición política. Algo estamos haciendo mal cuando no somos capaces de ocupar el centro político".

Por ello, ha llamado a hacer una reflexión sobre el auge de estas posiciones radicales y para volver a recuperar ese centro político, aunque ha insistido en que espera que Meloni "respete y acate los valores de la Unión Europea".