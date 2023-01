Moreno llama a "no olvidar el cruel" asesinato de Jiménez-Becerril y su mujer por su "defensa de la libertad"

SEVILLA, 30 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha realizado este lunes un llamamiento a "no olvidar el cruel y vil" asesinato, por parte de ETA, del que fuera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla Alberto Jiménez-Becerril (PP) y su esposa, Ascensión García Ortiz, tal día como este 30 de enero de hace 25 años, en 1998 en la capital andaluza.

Moreno ha realizado esta reflexión durante su intervención en la ofrenda floral organizada por la Fundación Alberto Jiménez Becerril con motivo del XXV aniversario de este doble asesinato cometido por el terrorismo de ETA en la calle Don Remondo de Sevilla.

En este acto, que ha tenido lugar tras la celebración de una misa en la Catedral hispalense en recuerdo del matrimonio asesinado, han intervenido también el arzobispo de Sevilla, José Ángel Sáiz Meneses; el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, y Teresa Jiménez-Becerril, actual adjunta al Defensor del Pueblo y hermana del edil asesinado.

Además, han asistido a esta ofrenda floral, entre otras autoridades y representantes políticos, el presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre, y los consejeros de la Junta de Andalucía de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz; de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo; de Salud y Consumo, Catalina García, y de Política Industrial y Energía, Jorge Paradela.

Moreno ha comenzado su intervención subrayando que hay "muchas motivaciones" para estar presentes en este acto, comenzando por la de que "no queremos olvidar, no podemos olvidar, y no vamos a olvidar lo que sucedió aquel 30 de enero de hace 25 años cuando, de manera desgarradora, cruel y vil, asesinaron por la espalda a una pareja que tenía proyectos, ilusiones" y una "carga de vitalidad" propia de "una familia que está prácticamente empezando" a desarrollarse con tres hijos pequeños.

En esa línea, el también presidente del PP-A ha reivindicado la conveniencia de "volver a recordar" las figuras "de Alberto y Ascen, que dieron lo más sagrado que se puede tener, la vida, por una causa tan noble y justa como la defensa de la libertad y el marco constitucional de España".

"Venimos año tras año a recordarlo desde el máximo respeto y dignidad, y también para reivindicar justicia, porque esos fanáticos, esos totalitarios que persiguen a la libertad, hicieron mucho daño y generaron muchísimo sufrimiento a decenas de miles de familias en España", según ha abundado Moreno.

El presidente de la Junta ha remarcado tras ello que "todavía hay casos" de crímenes de ETA "que no se han resuelto", así como "asesinos que están libres, y algunas formaciones políticas" que "no condenan clara y enérgicamente la violencia".

LA "DERROTA" DEL TERRORISMO DE ETA

"Por eso estamos aquí, para recordar y reivindicar la memoria, dignidad y justicia de todas las víctimas de ETA", según ha añadido Moreno, quien ha querido también "recordar que, gracias a la unidad de la sociedad española, derrotamos al terrorismo" de dicha organización que "tanto daño hacía, que parecía invencible", pero que "se pudo vencer con todo el Estado de derecho y la unidad de los demócratas", según ha valorado Moreno.

El presidente ha defendido que este día "tiene que estar presente en la historia de Sevilla y Andalucía", y ha augurado que "pasarán 25 años más y seguramente estaremos recordando esa dignidad, memoria y justicia" de las víctimas.

Finalmente, Moreno ha agradecido a la Fundación Jiménez-Becerril por su "encomiable esfuerzo", y ha concluido mostrando su esperanza en que, "durante muchos años, sigamos encontrando esa energía, esa fortaleza para combatir cualquier totalitarismo que haya en España y en el mundo".

Antes que el presidente ha intervenido Teresa Jiménez-Becerril, que ha agradecido a los asistentes a este acto que se sumen al mismo "todos los años". "Nunca nos habéis dejado solos", ha valorado.

La hermana del edil del PP asesinado ha recordado que Alberto y su mujer "nunca llegaron a entrar" en el portal de su casa de regreso aquella noche del 30 de enero de hace 25 años, pese a que ya lo "veían" cerca cuando fueron asesinados por "dos terroristas de ETA".

"Nunca volvieron a ver sus hijos de 4, 7 y 8 años" de edad entonces, ha lamentado Teresa Jiménez-Becerril, que durante su intervención en este acto ha mostrado la bandera de España con la que cubrieron el féretro de su hermano, "símbolo de España, de la unidad de los españoles, de nuestra libertad, de nuestra democracia", según ha resaltado para añadir que "por eso fueron asesinados".

La que fuera también eurodiputada del PP ha subrayado que, con motivo de ese crimen, "España lloró por sus hijos", y ha lamentado que, 25 años después, "los terroristas son homenajeados" en una España que "no es por la que murieron tantos españoles". "No es la España en la que se merecen vivir sus hijos", ha incidido Teresa Jiménez-Becerril, que ha concluido subrayando que Alberto y Ascensión viven "en nuestros corazones, así que pasen 25 años".