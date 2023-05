Moreno llama a "pelear cada voto calle a calle" para "afianzar" el cambio en Andalucía y extenderlo a España

VALENCINA (SEVILLA), 15 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP de Andalucía y de la Junta, Juanma Moreno, ha llamado este lunes desde el municipio sevillano de Valencina de la Concepción a "salir a pelear cada voto, calle a calle", a acudir a las urnas el próximo 28 de mayo y "aprovechar esta oportunidad de apostar por el voto que garantiza una triple acción por el cambio, tanto en Valencina, como en Andalucía y en España".

Moreno ha incidido en la trascendencia de esta cita electoral en la que los vecinos de Valencina tienen que saber que "no pueden volver a jugarse su futuro a una moneda al aire" y que "no es lo mismo tener un alcalde que luche apasionadamente por sus intereses", en referencia al candidato del PP a la Alcaldía, Ramón Peña, "que tener un alcalde indolente, incapaz e insolvente como lo es el actual regidor socialista", según ha recogido la formación en un comunicado.

Por eso, el presidente andaluz ha apelado a los "votantes socialistas desencantados y a los indecisos" a que "si esta opción la habéis probado de manera reiterada y veis que no funciona, ha llegado el momento de cambiar el voto y apoyar claramente a las políticas del que hacen progresar, dan bienestar y futuro, que son las que representa el Partido Popular".

"Éste es el gran momento que necesitamos para el cambio en Valencina" ha afirmado subrayando además que "coincidimos con un gobierno más sólido en Andalucía", ha manifestado.

Tras esto, ha asegurado que "no es lo mismo que Ramón y yo tengamos un mismo modelo de gestión y de sociedad, que tengamos complicidad, que el equipo de Ramón y el de la Junta tengan objetivos comunes, porque así vamos a avanzar más rápido y vamos a llegar mucho más lejos".

Asimismo, ha hecho hincapié en que "no puedo cambiar Andalucía al ritmo que necesitamos si no tengo aliados institucionales", porque "si bajo impuestos y quito trabas y el alcalde los pone, si intento atraer inversiones para generar empleo y productividad y el Ayuntamiento los marea y no facilita las cosas, la inversión y las oportunidades se pierden".

Por eso, tras mostrarse "orgulloso e ilusionado" por haber logrado que Andalucía "sea la comunidad con más afiliados a la seguridad social en la industria hotelera", que "haya batido récord en exportaciones y en creación de empresas", o que "haya crecido dos puntos en producción industrial", Moreno ha vuelto manifestar "su desacuerdo con las políticas que se están poniendo en marcha especialmente contra Andalucía desde el Gobierno de Sánchez, como por ejemplo en materia de agua".

En esta línea, ha afirmado que "nos debe 33 obras que son fundamentales para muchos rincones de nuestra tierra y no las están haciendo", toda vez que ha asegurado que "voy a estar encima hasta que no las hagan y tengamos agua para funcionar, para avanzar y para progresar". "No voy a parar", ha reiterado.

El presidente andaluz también ha expresado su desacuerdo con "las políticas que se hacen sólo para una parte de la población y no para una mayoría" y su "rechazo contundentemente cuando un partido político serio como el PSOE, que lo ha sido muchos años y que ha tenido víctimas de ETA, pacta con un partido que lleva en sus listas asesinos terroristas condenados".

Por ello, ha exigido a Sánchez que "por dignidad hacia las víctimas rompa todos los pactos con Bildu en Navarra, en el País Vasco y en España". "Hay líneas rojas que no se pueden pasar nunca", ha zanjado.

VALENCINA "NECESITA" A RAMÓN PEÑA

De otro lado, el presidente del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez, ha destacado que "Ramón Peña es el alcalde que necesita Valencina, es el único que durante todos estos años se ha ocupado y preocupado por dar transparencia a la nefasta y oscura gestión socialista".

Tras lamentar que Valencina haya sido noticia en los últimos años "prácticamente sólo por distintas causas judiciales relacionadas con el transfuguismo, presunta prevaricación y enchufismo", el presidente provincial de los populares sevillanos se ha mostrado convencido de que Ramón Peña "será a partir del 28 de mayo el nuevo alcalde de Valencia", porque "aquí hay unas ganas enormes de ese cambio transformador que propició Juanma Moreno en Andalucía".

"Valencina está necesitada de una profunda regeneración ética y moral que va a venir del próximo alcalde a partir del 28M que no es otro que Ramón Peña", ha asegurado.

Por su parte, Ramón Peña ha destacado "el compromiso que mantiene con todos los vecinos para traer ese cambio tan necesario que necesita nuestro pueblo después de cuatro años de mandato fallido", en el que la gestión municipal "ha sido un engaño".

"Ha llegado la hora. Quiero ser el alcalde que le baje los impuestos a los vecinos y que vertebre de una vez por todas Valencina a través de un nuevo plan general que haga realidad todas las oportunidades de futuro y desarrollo que tiene nuestro pueblo", ha dicho Peña pidiendo el voto para el PP el próximo 28 de mayo.