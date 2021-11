Moreno marca como nuevo reto del cambio convertir al PP-A en el "partido mayoritario" de Andalucía

GRANADA, 20 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP Andaluz y presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha marcado este sábado como nuevo reto del cambio político que se inició en esta comunidad hace tres años convertir al PP-A en el "partido mayoritario" de Andalucía.

Así se ha pronunciado Moreno en su discurso ante el plenario del 16 Congreso Autonómico del PP andaluz para exponer su candidatura a la reelección como presidente regional del partido.

Ha manifestado que, una vez que el PP-A gobierna en Andalucía, ha llegado la "hora de dar un paso más", y es convertir al PP andaluz en el partido mayoritario de esta comunidad, "en la referencia y la casa política para una amplia mayoría de andaluces".

Se ha mostrado convencido de que este reto "ambicioso" se puede conseguir y ha defendido que el PP-A debe seguir siendo un partido de y para los andaluces, al servicio de todos los andaluces, "para servir y no para servirse". A diferencia de otros que solo "sueñan con recuperar San Telmo", según Moreno, para el PP-A, el poder es un instrumento poderosísimo para hacer progresar a la sociedad.

Ha indicado que con el cambio político que se inició hace tres años, en esta tierra ya pasaron los tiempos de la "militancia obligatoria a un partido", y se "abrió el tiempo de la libertad y de la igualdad entre los andaluces". "Aquí ya no se distingue entre andaluces buenos y malos según que voten, sino que aquí hay personas en igualdad y en libertad", ha sentenciado.

Juanma Moreno ha señalado que quiere que el PP andaluz "sea un partido transversal, con las ideas claras, sin verdades absolutas, con principios claros, pero también abierto, permeable, en el que quepa todo el mundo". Ha pedido huir de las políticas "de bloques y trincheras".

Moreno también ha pedido el compromiso del partido para llevar al PP a gobernar las ocho capitales de provincias y para romper "las barreras de la Andalucía del interior", y ha dicho que quiere que la fuerza del cambio andaluz también llegue a las ocho diputaciones provinciales.

El líder popular ha iniciado su intervención expresando que tiene el inmenso honor de optar a la reelección como presidente del PP andaluz siendo también presidente de la Junta de Andalucía y ha reivindicado el "cambio" que ha llegado a esta tierra desde que el 2 de diciembre de 2018 una inmensa mayoría de los andaluces dijo en las elecciones autonómicas que pensaba diferente, que estaba harto de lo mismo y que quería algo distinto y un futuro mejor para esta comunidad.

"Y confiaron en nosotros, los locos, los inconformistas y los rebeldes", frente a la "soberbia y el conformismo" del PSOE-A, según ha señalado el presidente.

Ha recordado que el PP-A se presentó a las elecciones andaluzas de 2018 con el eslogan ' garantía de cambio' y hoy podemos decir que Andalucía, tres años después, "funciona gracias a ese cambio", que sólo ha sido el comienzo, "porque el cambio es un proceso que necesita tiempo para consolidarse". "El cambio está en marcha y debe continuar en los próximos años", según ha dicho Moreno.

Asimismo, ha considerado que también "hay que aprender" de los "errores" del pasado, de manera que al PP-A no le puede ocurrir lo que a otros,y por eso hay que "seguir transformando Andalucía": "Mejorar Andalucía es nuestra única opción y ambición, y siempre hay margen de mejora".

Ha señalado que en la Andalucía de hoy ya no se habla de los "ERE ni de los comisionistas ni del enfuchismo ni del clientelismo, sino que ha llegado una Andalucía honesta, con las cuentas claras". Ha querido dejar claro que el PP fue el partido que denunció los ERE y "la corrupción socialista".

Durante su intervención, también ha habido mensajes en clave nacional, al afirmar que el PP no va "a ningún lado" con los herederos de ETA, y no negocia con ellos. "No blanqueamos sus ideas, no nos creemos sus mentiras, sus falsos perdones", ha aseverado el presidente andaluz, incidiendo en que "la dignidad de las víctimas no tiene ningún precio".

El PP "no se vende a ninguna tiranía" y mantiene la defensa de la dignidad y de la memoria de las víctimas del terrorismo etarra, según ha dicho Moreno. "El cambio también consiste en defender" la memoria y el legado de las víctimas del terrorismo etarra, y en no olvidar "la entrega inmensa e infinita" de quienes "se jugaron la vida por la libertad" y por el "modelo de convivencia", según ha dicho.

Ha recordado a Alberto Jiménez Becerril y Asunción García, a Antonio Muñoz Cariñanos y a Luis Portero, y a "tantos andaluces", que "también dieron su vida" por España, y ha incidido en la defensa del "proyecto común y compartido" que supuso la Transición.