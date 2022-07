Moreno: "Una mayoría tan amplia podría llevar a la autocomplacencia, voy a estar muy pendiente de que no suceda"

SEVILLA, 10 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Andalucía en funciones, Juanma Moreno, ha manifestado que una "mayoría tan amplia" como la que ha conseguido en las elecciones del pasado 19 de junio podría "llevar a la autocomplacencia", de manera que va a estar "muy pendiente de que no suceda".

En una entrevista con el diario Sur, recogida por Europa Press, Moreno afirma, sobre el proceso de formar el nuevo gobierno y tomar decisiones en solitario, que no tiene que "depender de nadie" y por primera vez podrá elegir a los consejeros, a la totalidad.

"Antes sólo pude elegir a medio gobierno (tras las elecciones de 2018) y además condicionado por mis socios. Ahora tengo la capacidad de poder elegir y como todo en la vida, en algunas cosas acertaré y en otras puede ser que falle. Al final, uno apuesta por personas y a muchas de ellas no las conoce. Sobre el papel tienen la formación, tienen la solvencia, la trayectoria y cuando asumen las responsabilidades puede que no se adapten o no funcionen como uno esperaba. Son decisiones que asumiré con responsabilidad y que son muy difíciles", ha indicado en la entrevista.

"Intento acertar, que haya el mejor gobierno posible, a pesar de que hay muchas personas capacitadas que no quieren dar el salto a la vida pública. Pero la libertad de poder hacer un gobierno en solitario es muy positiva, porque no estás condicionado. Yo estoy buscando talento, capacidad... De otra manera estás condicionado a pactos que nada tienen que ver con interés de los andaluces. Por lo tanto, es más responsabilidad para mí pero al mismo tiempo más libertad, por lo que me siento más satisfecho", ha añadido.

Preguntado sobre si teme sufrir el "síndrome de San Telmo", ha señalado que en La Moncloa es "más fácil que se sufra ese síndrome, porque vives en un palacio" y él, en cambio, no vive en un palacio. "En segundo lugar, yo no viajo en un Falcon. Me meto miles de kilómetros en coche y tengo un contacto directo con la calle. Es más difícil que eso pueda suceder. Pero es verdad que una mayoría tan amplia podría llevar a una sensación de autocomplacencia y de distanciamiento de la sociedad", ha indicado.

"Aunque creo que no voy a caer en eso, me parecería muy difícil, le temo a que una parte del gobierno pudiese caer en esa sensación de autocomplacencia. Ahí voy a estar muy pendiente. La fórmula para no caer es muy sencilla, trabajar mucho, estar mucho en la calle, porque en la calle uno escucha lo bueno y lo malo. Y sobre todo, no cambiar ninguno de mis hábitos", según ha señalado el presidente.

Asimismo, Moreno tiene claro que en la "defensa de los intereses de Andalucía nosotros tenemos que ser los primeros": Nuestro proyecto tiene que ser pegado a la tierra y a los ciudadanos. Yo echaba en falta en Andalucía, que es la comunidad más importante de España, una conciencia colectiva que ahora ha explosionado. Lo veo en el sector empresarial, en los jóvenes, en los trabajadores. Es una conciencia colectiva que tenemos que ejercer para que Andalucía sea respetada a nivel nacional e internacional".

"No puede ser que el PNV, con siete escaños, condicione los presupuestos, o que Cataluña, el País Vasco u otras comunidades autónomas estén en la agenda política o se prioricen inversiones en otras comunidades en menoscabo de la nuestra. Ese despertar de la conciencia andaluza es la que quiero zarandear y poner en valor", ha dicho.

En cuanto a la negociación de los órganos de extracción parlamentaria, indica que tiene la intención y así se lo ha trasladado a los grupos, "de negociar todos los órganos de extracción parlamentaria, pero también muchos de los proyectos de ley e iniciativas que tenemos en la cabeza". "Creo que hay espacio para que algunas de las reformas que tenemos que hacer en Andalucía vengan de la mano de otras fuerzas políticas, pero también la oposición tiene que entender que mayoría absoluta no es oposición absoluta", ha señalado.

En su opinión, "tampoco puede haber en la oposición partidos que antepongan el no por el no simple y llanamente porque tú tienes una mayoría": "Espero que haya altura, que haya diálogo y que podamos llegar a un punto de encuentro para sacar adelante asuntos que son relevantes para Andalucía".

Sobre el reforzamiento de la estructura periférica de la Junta, ha expuesto que en una comunidad que tiene la extensión de Portugal "necesitamos desconcentrar la administración". "Hemos comprobado que cosas que se solucionan en los servicios centrales y se les da luz verde, cuando llega a las delegaciones provinciales, que son las que tienen que dar los permisos finales, se forma un cuello de botella y se atascan. A veces, durante meses. Estoy hablando de permisos que son fundamentales para iniciar una actividad económica. Eso está retrasando la inversión que tanto necesitamos en Andalucía", ha dicho.

"Esa situación, que hemos detectado a lo largo de esta legislatura, la queremos corregir. Por eso quiero adelantar que vamos a dotar a la administración periférica, a las delegaciones, de más capacidad técnica, de más personal, de más recursos y de más competencias", según ha añadido, apuntando que el objetivo es que el ciudadano pueda hacer la gestión directamente en su provincia y de una manera ágil y competente y que no tenga que estar viajando permanentemente de una consejería a otra para resolver un problema que se tiene que solucionar ahí, en su provincia.