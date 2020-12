Moreno: "A lo mejor vamos juntos con Cs y restamos votos. Lo decidiremos tres meses antes de las elecciones"

SEVILLA, 24 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A Juanma Moreno, ha manifestado que "a lo mejor" Partido Popular y Ciudadanos (Cs) van juntos a las próximas elecciones autonómicas, aunque eso se decidirá "tres meses" antes de los comicios, que tocan a final del año 2022.

"A falta de dos años, me parece que hablar de listas es ciencia ficción. Haremos lo que sea más interesante. A lo mejor vamos juntos y restamos votos. Porque Ciudadanos llega a ciertos sitios que nosotros no somos capaces. Esto hay que hacerlo con mucha cabeza pero esta decisión se tomará tres meses antes de las elecciones", según ha indicado el presidente en una entrevista el periódico 'Ideal' de Granada.

Respecto a la gestión de su Gobierno en estos dos años transcurridos de la legislatura, ha indicado que "hay otra actitud, no solo son cambios materiales. Se han desbloqueado una cascada de cosas. Pero, sobre todo, ahora ya no hablamos de corrupción en Andalucía; podemos estar a favor o no de la gestión, pero es una gestión honesta".

"El Gobierno habla para el que le gusta y para el que no. Andalucía se ha convertido en una tierra de oportunidades y se han aprobado tres presupuestos en dos años en un horizonte de inestabilidad política. Hemos caído menos que la economía española. Eso era impensable. Si la economía española caía dos dígitos, Andalucía estaba triturada. Pero hemos caído casi un punto menos", ha dicho.

Sobre si tiene previsto abordar una crisis de Gobierno, ha dicho que salvo "desgracias, una enfermedad, que alguien no quiera seguir o que suceda algo totalmente imprevisto, sería partidario de agotar la legislatura con el Gobierno actual". "Estoy cómodo con el gobierno que tengo. Cuesta mucho hacer equipo y ahora los consejeros conocen su sector como la palma de la mano", según ha indicado.

Moreno ha agregado que a su Gobierno y a él "nos ha tocado la legislatura más difícil de la historia de Andalucía. Nadie se ha enfrentado a una crisis sanitaria como la que estamos viviendo. Llevamos 2.200 de factura sanitaria extra. A una crisis económica y a una social con las colas del hambre. Tres crisis".

En cuanto a los Presupuestos para 2021, aprobados ayer miércoles en el Pleno del Parlamento, ha defendido que las "bondades de los presupuestos es que no son rupturistas. Las cosas que se han hecho bien no hemos tenido problemas en mantenerlas". "En el año 2019, el único no Covid, fuimos la única comunidad que cumplió las tres reglas de gasto. Podemos hacer el presupuesto más grande de la historia porque tenemos credibilidad, margen, y las cuentas cuadradas. Se puede entrar como un elefante en una cacharrería o hacer las cosas de manera razonable", ha dicho.

En cuanto a si ha habido "peaje" a Vox con los Presupuestos, ha explicado que en las negociaciones siempre uno tiene que ceder a algo. Siempre he pedido a Vox que buscáramos los puntos de encuentro y no las discrepancias. "Entre PP y Vox hay diferencias de planteamientos pero también hay cosas en materia económica, modelo territorial... en las que coincidimos. No ha sido fácil, se ha hecho con mucho diálogo", ha apuntado.

¿Considera que es transparente el reparto de vacunas? ¿Está satisfecho o tiene alguna duda de que no esté bien ponderado?

Sobre el proceso de vacunación contra el coronavirus que se iniciará el domingo 27, preguntado sobre si cree que el Gobierno central ha sido transparente en el reparto de vacunas entre las comunidades, ha indicado que "hay alguna duda" que espera y desea que "no sea cierta, porque es un tema sensible como para hacer equilibrios territoriales".

Ha recordado que la UE ha tomado una decisión muy sabia, y es repartir la vacuna por el número de habitantes, de manera que la primera potencia de Europa y la última tienen las mismas dosis. "Sin embargo, en España el ministro de Sanidad ha dicho que lo va a vascular según el número de residentes. Ya esto me sorprende. En Andalucía tenemos más de dos millones de mayores, pero si te vas a ciertos sectores, como residentes, a lo mejor Cataluña tiene más. Porque tienen más renta per cápita y muchas personas cuentan con la posibilidad de llevar a un mayor a una residencia", según ha indicado.

A su juicio, eso sería "una trampa y en temas de salud no me gusta que me hagan trampas. Queremos un reparto proporcional a esos ocho millones y no nos vamos a conformar con ningún tipo de enjuague. No queremos discutir, ni pelearnos con nadie. Queremos instrumentos para salvar vidas. El que más vacunas dispone, más rápido llega a una normalidad económica".