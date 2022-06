Moreno pide el apoyo de los 200.000 indecisos para lograr la amplia mayoría: "No se van a arrepentir"

ALHAURÍN EL GRANDE (MÁLAGA), 11 (EUROPA PRESS)

El candidato del PP-A a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha pedido este sábado el apoyo de los 200.000 andaluces "indecisos" que hay en este momento ante las elecciones autonómicas del 19 de junio para que le den una amplia mayoría porque vienen "tiempos complejos" y se necesita contar con un Gobierno "fuerte" que dé seguridad.

Así se ha pronunciado Moreno durante una intervención en Alhaurín El Grande (Málaga), municipio en el que nacieron sus padres y en el que siguen viviendo muchos familiares cercanos, a los que ha tenido ocasión de saludar. A su llegada ha recibido una calurosa acogida de los vecinos, al grito de 'presidente' por las calles del pueblo.

Tras dedicar gran parte de su intervención a recordar sus vivencias en Alhaurín El Grande, sus "orígenes", el candidato popular ha apelado a los 200.000 ciudadanos "indecisos" que hay en este momento en Andalucía sobre su voto en los comicios, para que le den la confianza el próximo 19 de junio, garantizándoles que no se van a "arrepentir".

Es la primera vez en la campaña electoral que el candidato da una cifra sobre indecisos.

"Que estén tranquilos porque de todo el panorama político no hay nadie que dé más seguridad, serenidad y estabilidad que la opción que yo represento", según ha indicado Juanma Moreno. "Necesitamos una mayoría amplia", según ha añadido Moreno, advirtiendo de que vienen "tiempos complejos" y se necesita contar en los próximos años con un gobierno "fuerte, sólido, capaz, que no tenga las manos atadas ni pierda el tiempo en debates internos".

"Les pido a los indecisos que nos presten su confianza, que no se van a arrepentir, que no estamos para experimentos", ha recalcado Juanma Moreno, quien ha apuntado que el día 19 no puede dejar nadie de votar.

"Sólo hay un domingo para consolidar un cambio histórico para Andalucía y los andaluces y construir un nuevo porvenir", ha señalado el presidente.

"Todo lo que hemos construido se puede venir abajo, si el 19 de junio no salimos a votar todos", ha avisado.