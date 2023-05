Moreno pide no relacionar a agricultura con explotación tras el accidente mortal de una temporera en Almonte (Huelva)

SEVILLA, 4 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reclamado este jueves en el Pleno del Parlamento de Andalucía que "no hablemos de generalizaciones: meter a los agricultores en el ámbito de la explotación no es bueno", reflexión que ha hecho tras evocar el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, a "Sara, la temporera que murió yendo al trabajo el Día del Trabajo, las grandes explotadas del campo andaluz, las grandes olvidadas del campo andaluz".

El portavoz de Adelante Andalucía ha comenzado su pregunta al presidente de la Junta con ese recuerdo a la trabajadora fallecida en el accidente ocurrido el lunes, día 1 de mayo, en Almonte cuando se desplazaban en autobús para realizar su jornada como temporera y que rozó también las 40 heridas.

Moreno, quien ha calificado de "noticia trágica" ese hecho y ha lamentado ese fallecimiento, ha pedido huir de las generalizaciones para esgrimir aquí a "los agricultores, a los trabajadores que se dejan la vida en condiciones commplicadas con la sequía".

"Si existen explotaciones, para eso está la Inspección Laboral", ha proclamado Moreno, en referencia a este cuerpo de funcionarios dependientes del Estado, Administración a la que ha instado a que haga las inspecciones que "considere oportunas".

García ha replicado al presidente andaluz en su segundo turno que "no he hablado de generalización de la explotación" para esgrimir entonces el adagio latino "excusatio non petita, acusatio manifesta".