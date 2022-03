Moreno pide a Sánchez que "ordene sus cuentas" y haga "el máximo esfuerzo" para "no seguir empobreciendo a las familias"

MARBELLA (MÁLAGA), 6 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP-A y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido este domingo al presidente del Gobierno y al Ejecutivo central "un esfuerzo, el máximo esfuerzo" para que "se dedique a lo que realmente es importante, a evitar el empobrecimiento de nuestras familias".

Moreno ha destacado el crecimiento de Andalucía, donde "hay un Gobierno que hará lo que tenga que hacer para que sigamos avanzando y progresando"; por lo que también ha reclamado al Ejecutivo central que "haga sus deberes". "Le pido a Sánchez que ordene sus cuentas y haga las reformas que tenemos que hacer para no seguir empobreciendo a las familias andaluzas y españolas".

Así lo ha señalado Moreno durante la clausura en el municipio malagueño de Marbella de la Junta Directiva Autonómica del partido, donde ha dicho que "a pesar de los palos en las ruedas, obstáculos, la enorme incertidumbre que tenemos por una guerra en Europa, Andalucía está creciendo económicamente y progresando".

"Terminamos el último trimestre 2021 creciendo casi un punto por encima de España", lo que ha calificado de "mucho, muchísimo" y "las previsiones para 2022, antes del 24 de febrero, eran muy buenas, tremendamente positivas para Andalucía, con cifras récord en términos de crecimiento económico y creación de empleo".

"La guerra va a trastocar, previsiblemente, todas esas posiciones de crecimiento, pero aquí hay un Gobierno que hará lo que tenga que hacer para que sigamos avanzando y progresando", ha incidido, al tiempo que ha pedido al Ejecutivo central que "haga sus deberes".

Moreno ha señalado que "no es nuevo, es anterior a la propia guerra e invasión de Ucrania, que ya vivíamos una subida de la electricidad como jamás, nunca, habíamos vivido; no es nuevo que los combustibles ya estaban subiendo, especialmente el diesel y la gasolina; no es nuevo que el IPC esté disparado, generando un empobrecimeinto progresivo y masivo de las clases medias y trabajadoras".

"Nosotros no tenemos esas herramientas, no somos Gobierno de España, no tenemos los instrumentos del Ejecutivo de España para frenar esa sangría que se está produciendo en términos de incremento de precios y en precios en cosas esenciales".

Por ello, Moreno ha insistido en pedir al Gobierno "el máximo esfuerzo" y que "se dedique a lo que realmente es importante, a evitar el empobrecimiento de nuestras familias".

"Desde Andalucía lo vamos a hacer con nuestros medios, bajando los impuestos para que esos ciudadanos tengan más dinero en el bolsillo y puedan compensar la subida de esos precios; ayudando desde aquí hasta donde podemos llegar a nuestros agricultores y ganaderos, que se merecen el respeto, la consideración y el respaldo de todos y cada uno de nosotros".

"Están pasando por uno de los peores momentos, una subida al máximo de los precios de los productos que son esenciales y, encima, una sequía brutal", ha dicho. Por último, a la agricultura y ganadería les ha dicho que "van a contar con respaldo y cariño de los populares de Andalucía, porque también somos el partido del campo y la agricultura", ha concluido.