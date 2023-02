Moreno pide votar a Mazón "en clave valenciana" para "empujar a la Comunitat y España": "Tenemos que arreglarlo"

VALÈNCIA, 18 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Andalucía y presidente del PP-A, Juanma Moreno, ha pedido a los valencianos y los andaluces a "votar en clave valenciana" en las elecciones autonómicas y municipales del próximo 28 de mayo, y votar al presidente del PPCV, Carlos Mazón, que representa "el cambio, el dinamismo y la fortaleza que necesita la Comunitat Valenciana". "España necesita un nuevo presidente en la Comunitat Valenciana", ha afirmado.

"Sin lugar a dudas, es la opción viable y segura para sacar adelante a la Comunitat Valenciana", ha defendido, al tiempo que se ha dirigido al líder 'popular' valenciano con quien aspira a "trabajar conjuntamente" para "empujar y tirar adelante la Comunitat y España": "Carlos, esto tenemos que arreglarlo".

En este sentido, ha señalado que los comicios "no son unas elecciones más", sino que son "las elecciones" que tendrán lugar en un "momento histórico en el que no se puede seguir retrocediendo más ni en la Comunitat Valenciana ni en España". "Tenemos un Gobierno que no es buen Gobierno porque España no va bien", ha denunciado, y ha apuntado: "Un Gobierno que, en realidad, son dos gobiernos".

En estos términos se ha pronunciado Moreno este sábado durante un acto del PP en Alfafar (Valencia) organizado tras la celebración del Día de Andalucía en la Comunitat Valenciana, en el que ha estado acompañado del presidente del PPCV, Carlos Mazón; la portavoz del PP en Les Corts y el Ayuntamiento, presidenta del PP de la ciudad de València y candidata a la Alcaldía, Maria José Catalá, y el presidente del PP en la provincia de Valencia, Vicente Mompó.

"Si les gusta lo que estamos haciendo en Andalucía, les digo que es exactamente lo que se va a producir en la Comunitat Valenciana, uno de los grandes motores de España", ha remarcado, y ha aseverado que "confía plenamente" en que el próximo 28 de mayo los valencianos "se movilicen para votar a Carlos y Maria José" porque "nos jugamos mucho".

En esta línea, ha criticado que el Gobierno "no es un buen Gobierno", pues "aprueba una ley, que nadie deroga, que aminora las penas a violadores, firma pactos vergonzosos y vergonzantes con partidos que pretenden romper el proyecto de convivencia y concordia que es España y endeuda el país hasta límites que tendremos que pagar todos".

Juanma Moreno ha asegurado que visita Alfafar como "telonero" de Carlos Mazón, quien "será el próximo presidente de la Generalitat Valenciana" y "traerá el cambio para la autonomía y para España". "¿Por qué creo yo en Carlos Mazón? Tiene pasión por su tierra; es un gestor fiable y no estamos para experimentos; y sabe hacer equipos y rodearse de los mejores, y a 100 días de las elecciones ya tiene claras cuáles será sus medidas para enderezar el rumbo de la Comunitat".

"JUNTOS PODEMOS HACERLO"

"Carlos, tienes que ser presidente de la Comunitat Valenciana porque juntos tenemos que hacer muchas cosas: tenemos que hablar de esa financiación autonómica; de quienes han cerrado el grifo del agua a Murcia, la Comunitat y parte de Andalucía para llevar a la ruina a miles de ganaderos; del corredor mediterráneo que es fundamental", ha manifestado, y ha asegurado: "Juntos podemos hacerlo".

Moreno ha reivindicado que "España necesita un nuevo presidente en la Comunitat Valenciana". "Por eso, el 28 de mayo vamos a ganar las elecciones autonómicas, porque no solo estamos decidiendo el presente y futuro de la Comunitat Valenciana, nos la estamos jugando y depende el futuro de nuestros hijos y nietos". "No podemos aguantar más a este Gobierno de Pedro Sánchez. Tenemos que construir un nuevo porvenir para el conjunto de nuestra nación", ha sostenido.

((SEGUIRÁ AMPLIACIÓN))