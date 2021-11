Moreno: Quiero agotar la legislatura, pero si hay "bloqueo" de la oposición, "no habrá otra alternativa que convocar"

SEVILLA, 25 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha querido dejar claro este jueves y después de que ayer no salieran adelante los Presupuestos de la comunidad para 2022 que su intención es agotar la legislatura, pero que también tiene los "pies en la tierra" y es consciente de que puede haber un "bloqueo" de la oposición en los próximos meses a las iniciativas del Gobierno en el Parlamento que impida la gobernabilidad, de manera que no habría "otra alternativa" que convocar elecciones.

En declaraciones a la Cadena Ser, recogidas por Europa Press, Moreno ha expresado que su intención es intentar agotar la legislatura hasta noviembre de 2022, sobre todo, porque ha costado mucho mejorar la imagen reputacional de Andalucía en términos de gestión y acabando con la "corrupción" de la etapa socialista. Ahora, ha dicho, es necesario mantener esa imagen de "solidez, estabilidad y confianza" que se ha logrado y que ha hecho que esta comunidad crezca por encima de la media española.

"No es tiempo de pancartas y megáfonos, sino de arrinconar la pandemia e intentar aprovechar al máximo los fondos europeos", según ha recalcado Moreno.

No obstante, el presidente ha expresado que tiene los "pies en la tierra" y es consciente de que si los partidos de la oposición, PSOE-A, Unidas Podemos y Vox --que presentaron las enmiendas a la totalidad que hicieron caer el Presupuesto de 2022-- empiezan a limitar la acción del Gobierno en el Parlamento, a achicar espacios, "nos lo tumban todo" y nos "cierran todas a puertas", dado que los dos partidos del Ejecutivo, PP-A y Cs, no tienen mayoría absoluta, evidentemente no podrá "seguir gobernando".

Preguntado sobre si descarta elecciones andaluzas antes del verano, Moreno ha señalado que en política no se puede "descartar nada", porque la política es "muy imprevisible" y ha considerado que la convocatoria de elecciones en una y otra fecha va a "depender en gran medida de la oposición". "Vamos a ver cómo se van a comportar la izquierda y derecha. Vamos a ver qué actitud tienen en los próximos meses", según ha indicado Moreno en relación con un posible bloqueo a las iniciativas que lleve su Gobierno al Parlamento y que ello impida la gobernalidad.

Si se produce finalmente ese bloqueo, según ha recalcado, no le "quedará otra alternativa" que convocar, porque no puede paralizar la comunidad. "Va a depender de la izquierda y la derecha, vamos a ver qué actitud tienen en los próximos meses", ha apuntado, señalando que quiere pensar que la oposición no va a ser tan "irresponsable" como para llevar a Andalucía a una situación de "parálisis".

Se ha mostrado convencido de que PSOE-A y Vox tienen "mucho que perder" con esa actitud y ha considerado que ambas formaciones, al rechazar los Presupuestos de 2022, han perdido una "magnífica oportunidad" de presentarse como "partidos útiles y sensatos" ante la sociedad y de demostrar que anteponen los intereses generales a los particulares.

Asimismo, el presidente ha puesto el acento en que Vox, que suscribió un acuerdo de investidura con el PP-A y apoyó los tres presupuestos anteriores, está en estos momentos en una "absoluta ansiedad electoral" y considera que es "su momento", de manera que está "dispuesto a hacer lo que tengan que hacer para bloquear Andalucía y llevarnos a elecciones".

Preguntado sobre si tras las próximas elecciones autonómicas estaría dispuesto a incorporar a Vox a su Gobierno en caso de que necesitara su apoyo, Moreno ha señalado que no entra en sus "cálculos esa opción" y además no estamos en un tiempo electoral. Ha indicado que él aspira a que una amplia mayoría de andaluces respalde la opción "moderada, sensata y templada" que representa el PP-A.

Asimismo, Moreno ha descartado cualquier "injerencia posible en términos partidistas u orgánicos" de la dirección nacional del PP en relación con la fecha de las elecciones andaluzas, porque la competencia le corresponde en exclusiva a él.

Asimismo, ha defendido que él es y se siente "libre" para tomar sus propias decisiones y ha considerado que el consejo que le dio a ese respecto la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, fue con "buena intención". "No lo hizo de mala fe ni muchísimo menos", ha dicho Moreno, apuntando que tiene una "relación fluida" con Ayuso.

Sobre la filtración del audio del vicepresidente de la Junta y líder de Cs Andalucía, Juan Marín, acerca de la no conveniencia de aprobar unos presupuestos para 2022 por ser año electoral, Moreno ha querido dejar claro que el PP, evidentemente, no estaba "detrás" de esa filtración y que Marín hizo una "corrección" al respecto tras haberlo manifestado en un principio.