Moreno reconoce un pasado "desafortunado" del PNV con afirmaciones sobre el RH aunque duda que "el actual sea racista"

CÁDIZ, 24 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Andalucía y del Partido Popular de Andalucía, Juanma Moreno, ha asegurado este miércoles, sobre el pronunciamiento de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien ha calificado al PNV como un partido racista, que "a mi no me gusta catalogar a ninguna fuerza política, no me gusta etiquetarlas", para evocar entonces declaraciones del pasado que "hablaban de cierta supremacía, del RH positivo" y considerar de ellas que fueron afirmaciones "clarísimamente desafortunadas" y precisar entonces que "otra cosa es que el PNV actual sea racista".

En declaraciones a los medios de comunicación en Cádiz, en una visita de apoyo al candidato del PP a la Alcaldía, Bruno García, Moreno ha respondido sobre esas afirmaciones de Díaz Ayuso reconociendo que "yo no he leído esas declaraciones, las desconozco", antes de aclarar que "a veces el nacionalismo, y en eso sí voy a coincidir con la señora Ayuso, quiere marcar tanto la diferencia entre los ciudadanos que llevan a un punto de distinción racial o étnica, y eso es muy desafortunado y eso lo deberían de abandonar todas las fuerzas políticas".

El presidente andaluz ha esgrimido ese pasado donde descuellan las declaraciones de quien fuera presidente del PNV, Xavier Arzalluz, sobre "el RH positivo, que hablaban de etnias diferenciadas y como etnias más sólidas y más fuertes" y reiterar que fueron comentarios "clarísimamente desafortunados" y demandar entonces de "todos los partidos políticos un enorme esfuerzo por no solo condenar el racismo, sino por luchar" contra él.

Moreno ha hecho una reflexión acerca de que "en una sociedad del siglo XXI moderna e inclusiva, como tiene que ser la nuestra, no tiene espacio el racismo", consideración a la que ha sumado que "no tiene espacio el tratar mal al que es diferente", para aludir entonces a situaciones diversas como "el que tiene una orientación ideológica distinta, el que tiene una orientación sexual distinta, el que tiene una fe distinta, el que piensa de manera distinta", y colegir de esa protección de la diversidad que "tenemos que hacer un frente amplio y común" de las fuerzas políticas.

"Yo le pido a todas las fuerzas políticas que abandonen cualquier atisbo de racismo que pueda haber", ha remachado el presidente andaluz su reflexión.