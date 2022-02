Moreno sobre la reforma laboral: "Evidentemente no había el gran consenso que nos vendió el Gobierno"

MONACHIL (GRAMADA), 4 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha manifestado este viernes, en relación con la aprobación de la nueva reforma laboral ayer en el Congreso de los Diputados, que salió adelante por un solo voto, que lo que se vio es evidentemente es que "no había un gran consenso como nos ha vendido el Gobierno central" en torno a esa reforma.

En declaraciones a los periodistas durante una visita a la estación de esquí de Sierra Nevada, el presidente, que ha sido preguntado por el hecho de que el diputado del PP Alberto Casero emitiera por error un voto a favor de la convalidación del decreto ley de reforma laboral, lo que permitió que saliera adelante, ha indicado que lo que le han trasladado los compañeros del Congreso es que había habido un "error informático".

"Me hubiera gustado que un tema tan sensible como es la creación de empleo y la estabilidad en el empleo estuviera precedido por un gran consenso entre PP y PSOE", según ha señalado Moreno, apuntando que el hecho de que por "un voto haya un ambiente enrarecido de duda sobre esa votación no es positivo ni para la reforma ni para el Gobierno".