Moreno señala que los efectos del temporal no han sido tan duros en Andalucía, con 600 incidencias

MÁLAGA, 11 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, ha lamentado los dos fallecidos en Mijas (Málaga) a causa del temporal de lluvia y nieve 'Filomena' que ha sufrido toda España este pasado fin de semana, pero ha destacado que la incidencia en Andalucía "no ha sido tan dura" ni ha habido un efecto "tan drástico" como en otras comunidades autónomas.

En declaraciones a los periodistas en una visita a dependencias del Hospital Regional de Málaga, ha indicado que han sido 600 las incidencias registradas en Andalucía, apuntando que "la más grave" se dio en Mijas (Málaga), con "el daño más importante" por la muerte de dos personas tras haber sido su vehículo arrastrado por la corriente del río Fuengirola.

Al respecto, el presidente andaluz ha trasladado su afecto y acompañamiento a los familiares de los fallecidos "por esta pérdida de dos vidas que, además, podrían haber sido evitables y ha sido un drama".

Por lo demás, ha indicado que la nieve ha llegado a la zona oriental de Andalucía, la parte norte de Jaén, Parque de Segura y las Villas, y también en parte de Almería y Granada, además de en Ronda (Málaga) de manera puntual; pero ha asegurado que los daños "han sido casi todos en ámbito de infraestructuras, pero no han sido de enorme gravedad".

"La incidencia no ha sido tan dura como sí en otras comunidades autónomas", ha asegurado Moreno, quien ha reiterado que el efecto "no has ido tan drástico como en Castilla-La Mancha, Aragón o Madrid".