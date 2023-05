Moreno sostiene que el 28M sirve para "avalar o censurar" las políticas y pactos de Sánchez con fuerzas como Bildu

LUCENA (CÓRDOBA), 15 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP andaluz y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha defendido este lunes que las elecciones municipales del próximo 28 de mayo servirán para que los ciudadanos avalen o censuren con su voto las políticas y los pactos del presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, con formaciones como EH Bildu, que "lleva en sus listas a asesinos, a condenados por asesinato" de "la banda terrorista ETA".

Así lo ha subrayado Juanma Moreno en una atención a medios en el transcurso de una visita a Lucena (Córdoba) en el marco de la campaña electoral del PP-A, desde donde ha defendido que estos próximos comicios de finales de este mes de mayo "no solamente son importantes en el ámbito local, donde nos jugamos mucho", sino que en esa cita, "también con nuestro voto, avalamos las políticas de Sánchez".

En esa línea, el presidente de los 'populares' andaluces ha advertido de que "aquí hay candidatos que ahora quieren ir por libres y dicen, 'no, yo no soy de Sánchez'", y a los que habría que responder, según ha continuado Moreno, que "usted se presenta por el mismo partido de Sánchez, y usted avala las políticas de Sánchez".

Como ejemplo de esas políticas, el presidente de la Junta ha citado expresamente la conocida como Ley 'del sólo sí es sí', que "tanto daño ha hecho a las mujeres que han sufrido maltrato o violencia de género", y también ha aludido a los "pactos" alcanzados por el Gobierno de Sánchez "con fuerzas políticas como Bildu, que desgraciadamente hemos visto que llevan en sus listas a asesinos condenados por asesinato en la banda terrorista ETA".

"Por tanto, las políticas que desde el 'sanchismo' se están haciendo no son políticas para la mayoría social de España", ha sostenido Moreno, que ha remarcado que habla de "sanchismo" y no del PSOE, porque "el antiguo Partido Socialista no hacía nunca, o no entraba en este tipo de pacto o este tipo de política", según ha apostillado antes de añadir en esa línea que "echamos de menos un partido socialista de Estado, cosa que ahora no ocurre desde que lo ocupa el 'sanchismo'", según ha opinado.

Moreno ha concluido así insistiendo en que "en este 28 de mayo también se va a avalar con nuestro voto o se va a censurar este tipo de políticas", y ese domingo será "un día muy importante para la democracia, muy importante para el presente y el futuro de Lucena, de Andalucía y de España", ha sentenciado el presidente del PP-A.