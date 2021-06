Moreno traslada a Sánchez su "voluntad" de agotar legislatura aunque para su interés sería "positivo" convocar en otoño

MADRID/SEVILLA, 17 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha trasladado este jueves al jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, su "voluntad y determinación" de agotar la legislatura pese a que, en su opinión, un adelanto electoral en la comunidad llegaría en unas "condiciones inmejorables" para sus intereses particulares y los de su partido, el PP, para los que sería "positivo" convocar en otoño.

"Siempre que tenga una mayoría parlamentaria suficiente, mi voluntad y determinación es agotar la legislatura en Andalucía", le ha trasladado Moreno a Pedro Sánchez en la reunión que ambos han mantenido este jueves en el Palacio de La Moncloa, según ha explicado el presidente de la Junta en la rueda de prensa posterior a este encuentro.

Moreno ha insistido en la idea de que, "salvo que mañana no encuentre apoyo parlamentario para sacar adelante decretos, leyes, Presupuestos, que me sienta acorralado" en el Parlamento y se vea "forzado a un adelanto" electoral, cree que su "obligación como presidente no es pensar en mi interés particular", sino en el del conjunto de los andaluces.

En esa línea, el también presidente del PP-A ha comentado que, "probablemente, dada la coyuntura actual, lo más positivo" para sus propios intereses y los de su partido "sería adelantar a otoño" las elecciones, porque "tenemos a un PSOE que acaba de salir de una crisis, con un liderazgo que no está consolidado, unas encuestas que son positivas" para sus intereses, "vamos a acabar el plan de vacunación" y "este verano va a haber un repunte económico y social".

"Las condiciones son inmejorables para ir a unas urnas", ha resumido Moreno antes de apostillar que, "por encima de pensar en los intereses particulares o los de mi partido están los intereses de los andaluces, a los que no les interesa que, ahora estamos saliendo de una crisis sanitaria y que tenemos que reconstruir nuestra economía, hagamos una parálisis de cuatro o cinco meses para sacar los megáfonos y las pancartas e irnos a una campaña electoral".

Moreno ha agregado que así se lo ha trasladado también "a todos los grupos parlamentarios" en Andalucía, "algunos de ellos que son muy insistentes con el adelanto electoral", según ha apostillado. "Mientras yo pueda, voy a anteponer los intereses de Andalucía y los andaluces a los míos particulares y quiero agotar la legislatura", ha zanjado el presidente de la Junta.