Moreno ve "bochornoso" que los "socios de Sánchez" no respeten el minuto de silencio por los agentes de Barbate

SEVILLA, 21 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha calificado este miércoles como "bochornoso" que los "socios de gobierno" de Pedro Sánchez optasen por no participar en el minuto de silencio que se guardó en el Pleno del Congreso en memoria de los dos guardias civiles asesinados hace diez días en Barbate (Cádiz) al ser arrollados por una narcolancha, al que no se sumaron los diputados de ERC, Bildu y Junts.

En una entrevista en la cadena Cope recogida por Europa Press, Moreno ha asegurado que le causa "vergüenza la actitud de los socios de gobierno de Sánchez de no respetar ese minuto de silencio, en una institución que representa a todos los españoles y al Estado, con el asesinato de dos servidores públicos, dos guardias civiles".

"También es bochornosa la imagen que damos en el exterior, que una embarcación de cinco metros se enfrente a una de casi 12 metros, y encima con un refuerzo de acero en el casco y cuatro motores. Y bochorno como andaluz y como español por la actitud del propio ministro del Interior", ha añadido el jefe del Ejecutivo andaluz, que ha exigido a Fernando Grande-Marlaska "medios materiales y humanos y la declaración de zona de especial singularidad para toda la zona de la provincia de Cádiz que está trabajando y luchando contra mafias muy peligrosas".

Junto a ello, Moreno ha reclamado un "juzgado especial" en el Campo de Gibraltar con "medios materiales y capacidad suficiente" para que los juicios contra el narcotráfico "sean rápidos" y ha defendido que es "fundamental que el Estado no sea humillado jamás por una mafia".

"Un Estado, y menos un Estado occidental, no puede permitirse el lujo del chuleo permanente y constante de cuatro niñatos a nuestros miembros de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Si Marlaska no es capaz de revertir esta situación, y está demostrando que no lo es, lo que tiene que hacer es renunciar e irse", ha concluido el presidente de la Junta.