Moreno ve "fundamental el conocimiento" de los padres para que las menores aborten: "Es fundamental el colchón afectivo"

SEVILLA, 7 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), ha defendido este miércoles que, para evitar que una menor tenga que llegar a una "situación traumática" como la de abortar, lo prioritario es promover la "educación e información" entre los adolescentes.

Así lo ha trasladado el presidente andaluz en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, al hilo de la reciente aprobación, en el Consejo de Ministros, de la reforma de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, que, entre otras cuestiones, permite el acceso al aborto sin permiso paterno de menores de 16 y 17 años.

Al respecto de si considera que debería exigirse el consentimiento paterno para que una menor pueda abortar, Juanma Moreno ha subrayado que el aborto "suele ser" para quien se somete a él "un drama con secuelas desde el punto de vista sanitario y psicológico durante muchos años", y, frente a ello, "la estrategia de Andalucía es de prevención, de evitar que una niña tenga que llegar a ese drama, esa situación compleja de tener que llegar a un aborto".

"Eso solo se consigue con educación e información", ha añadido al respecto el presidente de la Junta, quien al hilo de ello ha opinado que en la sociedad quizá "no hablamos con la suficiente claridad con los adolescentes, que no tienen la suficiente información y educación para que podamos evitar una situación que es traumática para una niña", según ha insistido.

Moreno ha agregado que una menor, "en ese ámbito de decisión tan duro y complejo, necesita la protección, el amparo, el cariño" de sus padres, de forma que "el conocimiento" de los progenitores le parece "fundamental para tener ese colchón afectivo que te pueda ayudar a una decisión tan difícil como debe de ser" la de abortar.

"Es fundamental el conocimiento, mucho más importante", ha sentenciado Moreno, quien en esa línea ha considerado que los padres "sí tienen que conocer" que una hija quiere abortar, y que ella hable con su "núcleo esencial" familiar, sus padres, sus hermanos, ha añadido.

Lo "importante es la información, que tenga ese conocimiento y que lo comparta", ha insistido el presidente antes de apostillar que "lo que no puede ser es que un padre o una madre no tenga ningún conocimiento, ninguna información, no pueda hablar, dialogar antes de tomar esa decisión".

Moreno, que ha partido de la premisa de que este es "un asunto tremendamente complejo, que tiene tantos matices como le queramos poner", se ha declarado "convencido de que, más que ir al punto final --en referencia al aborto--, que es el más traumático y complejo, tenemos que ir al punto previo".

Al respecto, ha señalado que "hay países que han hecho políticas de información y educación muy interesantes que han conseguido reducir la tasa de abortos a niveles mínimos, simplemente con información", y al respecto ha criticado que "algunos condenan cuando se da información sexual a los adolescentes", cuando, en su opinión, estos sí "tienen que tener esa información para evitar estas situaciones", según ha zanjado Juanma Moreno.