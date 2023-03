Moreno ve la moción de censura de Vox como una "caja de resonancia" para Sánchez

Sirera exige a Trias que "diga claramente" si hablará con el PP o con ERC si puede gobernar

BARCELONA, 18 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha lamentado que la moción de censura de Vox contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, servirá para "facilitarle a Sánchez tener caja de resonancia, tener protagonismo para colocar su mensaje".

Lo ha declarado a los periodistas este sábado junto al candidato del PP a la Alcaldía de Barcelona, Daniel Sirera, en una visita al barrio barcelonés de Sarrià junto al secretario general de Acción Exterior, UEy Cooperación de la Junta, Enric Millo, y la nueva delegada de la Junta en Catalunya, Esperanza García.

Para Moreno, lo que busca Vox es un "espectáculo mediático para intentar proyectar su marca", y ha definido textualmente la moción como una iniciativa abandonada a la melancolía y a la frustración porque no va a prosperar.

Aun así, ha afirmado que una moción de censura contra Sánchez es "necesaria porque el Gobierno ha partido la hoja de ruta: es un gobierno que está degradándose, que está evidentemente roto en dos fórmulas".

SIRERA "VA A DAR LA SORPRESA"

Moreno ha asegurado que la candidatura de Sirera "va a dar la sorpresa" porque Barcelona necesita un cambio y el PP es la garantía de ese cambio.

Ha destacado que en Andalucía "se ha producido un cambio político" con la entrada del PP en la Junta, y que hoy es más abierta y más competitiva.

También ha augurado que Sirera va a hacer lo que está haciendo el PP en Andalucía, "que es cambiar, reformar, mejorar, avanzar..., que es lo que ahora mismo necesita Barcelona".

DANIEL SIRERA

Sirera ha exigido al candidato de Junts a la Alcaldía, Xavier Trias, que "diga claramente, si necesita gobernar con alguien, si lo va a hacer con el PP o, como todo apunta, va a llamar a ERC para poner a Barcelona al servicio del independentismo".

Según él, Trias no es la alternativa a los candidatos de BComú y PSC, Ada Colau y Jaume Collboni, porque cuando fue alcalde "no bajó impuestos, no garantizó la seguridad de los ciudadanos de Barcelona, y ahora no se puede presentar como alternativa a nada".

Ha afirmado que desde su candidatura quieren hacer en Barcelona "lo mismo que hizo Juanma Moreno en Andalucía, y es poner un gobierno al servicio de la gente, y no como pasa en Barcelona".