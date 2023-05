Moreno ve "con sorpresa y estupor" que se pida investigar al número 3 del PSOE-A por el secuestro de Maracena (Granada)

VERA (ALMERÍA), 25 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP-A y de la Junta, Juanma Moreno, ha expresado este jueves su "sorpresa y estupor" por el hecho de que se haya conocido que el juez que investiga el secuestro de Maracena (Granada) deduce testimonio al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra el secretario el secretario de Organización del PSOE-A, Noel López, número 3 del partido.

En declaraciones a los periodistas en Vera, Moreno se ha pronunciado así tras conocerse este jueves el Juzgado de Instrucción número 5 de Granada haya levantado el secreto de sumario en la causa por el secuestro el pasado 21 de febrero de la concejal socialista de Maracena Vanessa Romero, a manos del que aún era en ese momento pareja sentimental de la alcaldesa de esta localidad, Berta Linares (PSOE), y haya elevado la causa al TSJA respecto a Noel López, la regidora y el concejal de Urbanismo de la localidad.

Juanma Moreno ha indicado que quiere ser "muy prudente" hasta que los hechos se aclaren y si se confirmaran, "estaríamos hablando de algo muy grave, del número tres del PSOE en Andalucía y de un delito de secuestro".

Ha insistido en que no tiene más información que lo que se ha publicado en los medios de comunicación y que, por tanto, hay que esperar a que por parte del PSOE "se den las explicaciones y por parte de la acción judicial". "Me ha sorprendido y me ha causado mucho estupor; vamos a esperar a esa información", ha apuntado.