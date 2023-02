Morgana Vargas Llosa, nueva muestra de sus malos modos con la prensa tras la entrada de su padre en la Academia Francesa

MADRID, 10 (CHANCE)

Ni siquiera un acontecimiento tan importante en la vida de Mario Vargas Llosa como su entrada en la prestigiosa Academia Francesa ha servido para que su hija Morgana se relaje con la prensa. A pesar de que el día fue perfecto y el acto tan especial como el premio Nobel imaginaba - con discurso de 20 páginas y 65 minutos incluido para agradecer el honor de convertirse, a sus 86 años, en 'Inmortal' - la fotógrafa ha mostrado una vez más sus malos modos con las cámaras españolas que se han desplazado hasta París para no perderse detalle de este hito en la carrera del escritor.

Tras la ceremonia, Patricia Llosa regresaba al hotel en el que se están alojando durante su estancia en la capital francesa, acompañada por su hija Morgana, su yerno Stephan Reich Rodene y dos de sus nietas, que se convirtieron en protagonistas de la entrada de su abuelo en la Academia Francesa por 'sobrellevar' el largo acto jugando con su teléfono móvil.

Lejos de la alegría natural por el hito logrado por su padre al convertirse en el primer autor hispano en ingresar en la exclusiva institución, Morgana volvió a mostrar su peor versión ante la prensa, tapando el objetivo con la mano e interponiéndose entre su madre y los reporteros para 'protegerla' de las preguntas sobre su reconciliación con su exmarido.

Un comportamiento cuanto menos llamativo, ya que mientras los traductores de Vargas Llosa no han tenido ningún problema en confirmar que el Nobel y su exmujer se han dado una segunda oportunidad, Patricia y su hija no solo han dado la callada por respuesta, sino que además no han ocultado su fastidio por las preguntas.

Dando la espalda a la cámara, intentando tapar a su madre y haciendo aspavientos cuando ha escuchado el nombre de Isabel Preysler, Morgana ha dejado claro su animadversión por la prensa española con una actitud que deja mucho que desear en uno de los días más especiales en la vida de su padre, en el que lo más normal hubiese sido agradecer las felicitaciones con una sonrisa y responder educadamente a preguntas tan normales como su alegría por la presencia del Rey Juan Carlos en el acto.